Oracle Challenger Series: a noi invece…le pre – quali

Due tornei del circuito challenger e due eventi WTA da 125 mila dollari: 4 nuovi appuntamenti combined che regaleranno ai 2 tennisti e alle 2 tenniste che faranno più punti un invito per il tabellone principale di Indian Wells. Una competizione nella competizione riservata ai soli giocatori statunitensi che contribuiranno a catalizzare l’attenzione su un appuntamento già principale del circuito, con il torneo di Indian Wells sempre più lanciato alla conquista dello status di mini Slam.

Così mentre la Fit si ostina a puntare sulle pre – quali, gli Stati Uniti del tennis si inventano un modo sicuramente più meritocratico per assegnare un invito tanto importante: le pre – quali si diceva, assurdo meccanismo (per il sottoscritto…) che attraverso un divenire farraginoso rischiano di premiare lo stato di forma di 2/3 giorni e non il lavoro pregresso e i risultati conseguiti. Il migliore o perlomeno quello che ha ottenuto i risultati migliori spesso resta a casa: il tennista da exploit ambisce invece a conquistare un palcoscenico esaltante ma che in base ai propri risultati non avrebbe meritato.

La formula scelta dalla USTA non solo sarà sicuramente avvincente ma rispetterà anche i reali valori dei giocatori: un tabellone può essere complicato da affrontare ma vista anche l’importante posta in palio il meglio delle seconde linee del tennis a stelle e strisce regalerà e si regalerà partite punto a punto e assai spettacolari.

Proprio mentre le pre – quali vivono un nuovo capitolo all’italiana alle NextGen ATP Finals, dagli Stati Uniti arriva una nuova boccata d’ossigeno: anche in questo caso c’è lo zampino del business, con il promotore della Oracle Challenger Series Larry Ellison che è l’uomo dietro Indian Wells ma con il tutto che sembra essere organizzato alla luce del raziocinio. ATP e WTA intanto si dicono entusiasti nel cogliere al volo un’opportunità che metterà in luce il tennis statunitense a detta di Chris Kermode, presidente dell’ATP, desideroso anche di fondare nuove partnership per promuovere l’intero movimento, proprio mentre la Fit sembra perdere di vista il benessere del movimento tennistico stesso aggrappandosi allo show e a dinamiche che agli sportivi e ai suoi appassionati fanno inevitabilmente storcere il naso.

Gli americani sono maestri nel creare show sportivi senza perdere punti in fatto di agonismo: un po’ come per le Us Open Series che mettono in palio un lauto assegno a chi meglio si comporta durante la stagione sul cemento estivo nordamericano, questo nascente evento si promette di diventare un appuntamento fisso e interessante di un lungo anno tennistico. Riusciremo a carpirne segreti e funzionalità mettendo al bando invece regolamenti ai limiti del surreale?





Alessandro Orecchio