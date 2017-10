Rafael Nadal su Roger Federer: “se avesse giocato sulla terra probabilmente avrebbe più punti. Ma poi avrebbe vinto Wimbledon e giocato nel modo in cui ha fatto?

Rafael Nadal ha parlato di alcuni argomenti in conferenza stampa a Parigi Bercy.

“Non mi ha sorpreso la decisione di Roger, perchè ognuno decide il calendario che pensa sia meglio per se stesso.

E per lui finora tutto ha funzionato correttamente. Avrebbe avuto maggiori opportunità di diventare n.1 del mondo se fosse venuto qui, ma non si sa mai. Perchè se avesse giocato sulla terra probabilmente avrebbe più punti.

Ma poi avrebbe vinto Wimbledon e giocato nel modo in cui ha fatto? Non lo sappiamo. Prende le sue decisioni e lo ha fatto bene finora. Forse dopo aver vinto Shanghai e Basilea, crede che sia meglio per il suo fisico e per la sua preparazione per Londra non essere qui e riposarsi, evitando il rischio di infortunio o di accusare stanchezza”.

“Ora mi sento bene, ho avuto la necessità di riposare dopo Shanghai, avendo giocato tanti match quest’anno. Mi sono cancellato da Basilea e ciò non mi ha reso felice. Ma sono contento di essere ora nella città probabilmente più importante della mia carriera”.