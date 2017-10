Bernard Tomic e la sua crisi nera. La Federazione australiana tende una mano

Bernard Tomic sta vivendo una situazione molto complessa e le sue dichiarazioni di alcuni mesi fa sull’importanza del tennis nella sua vita non hanno contribuito a migliorare la situazione.

L’australiano è attualmente al n.145 al mondo e la sua presenza nel tabellone principale dell’Australian Open 2018 è ovviamente in dubbio. Il direttore del torneo Craig Tiley ha aperto degli spiragli per il futuro di Bernard: “Gli abbiamo offerto un aiuto per un supporto psicologico, abbiamo persone che possono aiutarlo per farlo uscire da questa brutta situazione a abbiamo anche contattato Lleyton Hewitt e Wally Masur per supportarlo in questo momento delicato della sua carriera”.

Interrogato per un possibile invito al torneo, Tiley non ha detto ne sì o no. “Non siamo abituati a farlo con questo tipo di classifica così delicato e con risultati davvero pessimi, quindi dovrà lui uscire da questa situazione e poi alla fine lasceremo la decisione per l”invito a Hewitt e Masur”.