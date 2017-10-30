Italiane nei tornei ITF Copertina, WTA

Italiane nel circuito ITF: Le Italiane in gara 30 Ottobre 2017. I risultati di oggi

30/10/2017 16:28 6 commenti
Camilla Rosatello nella foto
Camilla Rosatello nella foto

MAR Casablanca – $15,000 – Terra – 1° Turno
Sara Akid MAR vs. Claudia Franze ITA ore 11:00

ITF Casablanca
S. Akid
2
4
C. Franze
6
6
Vincitore: C. Franze
Mostra dettagli



ITA Santa Margherita Di Pula – $25,000 – Terra – TDQ
Amina Anshba RUS [5] vs. Claudia Giovine ITA [13] 2 incontro dalle ore 14:00

ITF Santa Margherita Di Pula
A. Anshba [5]
15
6
0
C. Giovine [13]
15
2
1
Mostra dettagli

Giorgia Marchetti ITA [7] vs. Elena Bogdan ROU [14] 2 incontro dalle ore 14:00

ITF Santa Margherita Di Pula
G. Marchetti [7]
3
3
E. Bogdan [14]
6
6
Vincitore: E. Bogdan
Mostra dettagli

Camilla Rosatello ITA [1] vs. Paula Ormaechea ARG [12] 2 incontro dalle ore 14:00

ITF Santa Margherita Di Pula
C. Rosatello
6
4
5
P. Ormaechea [12]
4
6
7
Vincitore: P. Ormaechea
Mostra dettagli

Cristina Dinu ROU [2] vs. Tatiana Pieri ITA [15] 2 incontro dalle ore 14:00

ITF Santa Margherita Di Pula
C. Dinu
7
7
T. Pieri [15]
5
5
Vincitore: C. Dinu
Mostra dettagli



TUN Hammamet – $15,000 – Terra – TDQ
Gaia Squarcialupi ITA vs. Maissane Aik Haymoz FRA 6-4 7-5



GRE Heraklion – $15,000 – terra – TDQ
Aneta Laboutkova CZE vs. Silvia Saccani ITA 6-3 6-1

TAG: ,

6 commenti

magilla (Guest) 30-10-2017 15:05

Scritto da Gaz
Settimana che ha riportato alla luce Katie Swan.

CON 2 RITIRI!!!!…..semifinale e finale……..le sue prox avversarie si organizzino con amuleti vari!

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Question de OT (Guest) 30-10-2017 14:48

@ kasabian (#1981107)

Non dirlo ai fan di Quinzi.. 😎

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
tommaso (Guest) 30-10-2017 14:20

A Heraklion
Aneta LABOUTKOVA (CZE) 6-3 6-1 Silvia SACCANI (ITA)

Ma ci sono anche buone notizie per il tennis in generale, sempre da Heraklion

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
kasabian (Guest) 30-10-2017 13:40

i tornei juniores contano 0.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Harlan
-1: Elio
Magictennis (Guest) 30-10-2017 12:59

Brava Claudia!

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gaz (Guest) 30-10-2017 11:00

Settimana che ha riportato alla luce Katie Swan.

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!