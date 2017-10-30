Italiane nel circuito ITF: Le Italiane in gara 30 Ottobre 2017. I risultati di oggi

Camilla Rosatello nella foto
Casablanca – $15,000 – Terra – 1° Turno
Sara Akid vs. Claudia Franze ore 11:00
ITF Casablanca
S. Akid
2
4
C. Franze
6
6
Vincitore: C. Franze
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Akid
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
S. Akid
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
C. Franze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
C. Franze
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
S. Akid
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
C. Franze
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
S. Akid
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Franze
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 2-6
S. Akid
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
C. Franze
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 2-2
S. Akid
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
S. Akid
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Santa Margherita Di Pula – $25,000 – Terra – TDQ
Amina Anshba [5] vs. Claudia Giovine [13] 2 incontro dalle ore 14:00
ITF Santa Margherita Di Pula
A. Anshba [5]•
15
6
0
C. Giovine [13]
15
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Anshba
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-15
15-15
15-30
15-40
A. Anshba
15-0
30-0
40-0
40-15
0-30
15-30
30-30
40-30
C. Giovine
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Giorgia Marchetti [7] vs. Elena Bogdan [14] 2 incontro dalle ore 14:00
ITF Santa Margherita Di Pula
G. Marchetti [7]
3
3
E. Bogdan [14]
6
6
Vincitore: E. Bogdan
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Bogdan
15-0
30-0
40-0
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
E. Bogdan
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
G. Marchetti
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
E. Bogdan
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
G. Marchetti
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
E. Bogdan
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Marchetti
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
G. Marchetti
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
E. Bogdan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
G. Marchetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Bogdan
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
G. Marchetti
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Camilla Rosatello [1] vs. Paula Ormaechea [12] 2 incontro dalle ore 14:00
ITF Santa Margherita Di Pula
C. Rosatello
6
4
5
P. Ormaechea [12]
4
6
7
Vincitore: P. Ormaechea
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Ormaechea
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-6 → 5-7
C. Rosatello
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 5-6
P. Ormaechea
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Rosatello
0-15
0-30
0-40
15-30
30-30
40-30
C. Rosatello
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
C. Rosatello
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
P. Ormaechea
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Ormaechea
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
C. Rosatello
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
P. Ormaechea
0-15
0-30
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
C. Rosatello
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
P. Ormaechea
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Rosatello
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
P. Ormaechea
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
C. Rosatello
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
C. Rosatello
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
C. Rosatello
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Cristina Dinu [2] vs. Tatiana Pieri [15] 2 incontro dalle ore 14:00
ITF Santa Margherita Di Pula
C. Dinu
7
7
T. Pieri [15]
5
5
Vincitore: C. Dinu
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Pieri
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
C. Dinu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
C. Dinu
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
T. Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
T. Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
C. Dinu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
T. Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Pieri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
T. Pieri
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
C. Dinu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
C. Dinu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 3-4
T. Pieri
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
C. Dinu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
T. Pieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
C. Dinu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
T. Pieri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hammamet – $15,000 – Terra – TDQ
Gaia Squarcialupi vs. Maissane Aik Haymoz 6-4 7-5
Heraklion – $15,000 – terra – TDQ
Aneta Laboutkova vs. Silvia Saccani 6-3 6-1
6 commenti
CON 2 RITIRI!!!!…..semifinale e finale……..le sue prox avversarie si organizzino con amuleti vari!
@ kasabian (#1981107)
Non dirlo ai fan di Quinzi.. 😎
A Heraklion
Aneta LABOUTKOVA (CZE) 6-3 6-1 Silvia SACCANI (ITA)
Ma ci sono anche buone notizie per il tennis in generale, sempre da Heraklion
i tornei juniores contano 0.
Brava Claudia!
Settimana che ha riportato alla luce Katie Swan.