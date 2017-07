ATP Amburgo: Il Tabellone Principale. Presenza di Marco Cecchinato

C’è Marco Cecchinato nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Amburgo.

L’azzurro, entrato all’ultimo momento in tabellone grazie all’ultima wild card non assegnata, affronterà all’esordio il tedesco Florian Mayer per poi eventualmente sfidare al secondo turno Pablo Cuevas, n.2 del seeding o Andrey Kuznetsov.

(1) Ramos-Vinolas, Albertvs QualifierStruff, Jan-Lennardvs Donskoy, EvgenyZeballos, Horaciovs (WC) Altmaier, DanielVesely, Jirivs (7) Verdasco, Fernando

(3) Khachanov, Karen vs Qualifier

Dutra Silva, Rogerio vs Bedene, Aljaz

Berlocq, Carlos vs Qualifier

Basilashvili, Nikoloz vs (8) Ferrer, David

(5) Paire, Benoit vs (PR) Tursunov, Dmitry

(WC) Haas, Tommy vs Kicker, Nicolas

Kohlschreiber, Philipp vs (SE) Rublev, Andrey

(WC) Marterer, Maximilian vs (4) Simon, Gilles

(6) Schwartzman, Diego vs (PR) Haider-Maurer, Andreas

Klizan, Martin vs Qualifier

Cecchinato, Marco vs Mayer, Florian

Kuznetsov, Andrey vs (2) Cuevas, Pablo