Stefano Travaglia viene eliminato dal primo turno di Wimbledon. Passa il russo Rublev 7-5 al quinto set

Amara maratona per Stefano Travaglia al primo turno dello slam londinese di Wimbledon (erba, £ 14.840.000).

Il tennista marchigiano è stato superato dal russo Andrey Rublev, 19 anni, Nr. 95 del mondo, con il punteggio di 7-6(3) 3-6 5-7 6-1 5-7 in tre ore e 29 minuti di gioco.

Peccato! L’occasione era d’oro, il sorteggio era stato benevolo e ci si credeva. Arriva purtroppo una sconfitta, seppur lottata e persa per una manciata di punti. Resta comunque il ricordo di una campagna londinese sicuramente positiva e le ottime indicazioni tratte per il futuro.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: inizia male Stefano, brekkato ad inizio match dal russo.

Alla seconda palla break Rublev passa e inizia subito a comandare le danze.

Il match sembra essere difficoltoso per Travaglia che, nel settimo game, deve ricorrere a tutta la sua bravura per annullare un’altra palla break e portare a casa il servizio ai vantaggi.

Scampato il pericolo, l’azzurro svolta e lo fa nel momento clou del parziale.

Rublev, al servizio per chiudere il set, subisce il veemente ritorno dell’italiano che, con un break a 30, ristabilisce l’equilibrio.

Il parziale si decide quindi al tiebreak dove Travaglia domina dal primo all’ultimo punto, portandosi così a condurre.

Dopo 49 minuti di gioco è 7-6(3) per Stefano.

Secondo set: parziale molto simile al precedente, con un tennista che si lascia preferire nella prima parte del set e l’avversario che resiste ed esce alla distanza.

Grande rammarico per l’italiano che spinge forte e si procura due palle break in due turni di servizio russi. Rublev è abile ad annullarli entrambi e a mantenere il servizio ai vantaggi.

Sprecate le occasioni, Travaglia ha un blackout in un gioco e paga caro questo passaggio a vuoto. Il break a 15 di Rublev nel quarto gioco invola il russo verso la conquista del parziale.

Rublev infatti non rischia più nulla, anzi, il break gli dà fiducia anche al servizio, dove concede le briciole a Travaglia.

Il nono game chiude il parziale. Al primo set point a disposizione è 6-3 per Rublev in 36 minuti di gioco.

Terzo set: parziale molto sentito, con i due contendenti che cercano di non lasciare spazio all’avversario, consci che questo set sia molto importante.

Ne scaturisce così un parziale molto equilibrato, con i turni di servizio a farla da padrone e zero palle break in dieci turni di battuta.

La differenza finisce ancora per farla un passaggio a vuoto di Stefano. Nell’undicesimo game Travaglia va sotto 0-40, annulla bene due palle break ma è costretto a capitolare sulla terza.

Rublev non si lascia pregare e coglie l’occasione al volo. Servizio tenuto a 30 e 7-5 dopo 44 minuti di gioco alla seconda palla set disponibile.

Quarto set: il break iniziale di Rublev sembra chiudere ogni discorso ma la reazione di Travaglia è da campione.

Stefano controbrekka subito e tiene il servizio in un complicato terzo gioco, dove annulla due palle break combattendo bene.

Gli ultimi due giochi vinti mettono le ali all’italiano che, in stato di grazia, replica il break nel quarto game e si invola verso la conquista del set.

Questa non tarda ad arrivare e dista una manciata di minuti, il tempo necessario a Stefano per brekkare ancora a zero il russo e per tenere il servizio a 15 nel settimo gioco.

Al primo set point disponibile è quindi 6-1 per il marchigiano in 28 minuti di gioco.

Quinto set: Travaglia mostra ancora il meglio di sé spalle al muro.

Succede nel quarto gioco, con il russo che si porta avanti di un break, conquistato a 15 nel quarto gioco.

Nel game successivo arriva la clamorosa e immediata risposta italiana. Stefano va sotto 40-0, risale, combatte su ogni punto e porta a casa il controbreak alla prima palla a disposizione.

Dopo 27 minuti è 3-3, equilibrio assoluto.

Ogni gioco può essere quello della svolta e la tensione diventa palpabile. E’ bravo l’azzurro a non soccombere sotto i colpi di Rublev, arrivato sino al match point nel decimo gioco.

Per l’azzurro non è facile trovarsi sempre a servire per rimanere nell’incontro e, nel dodicesimo gioco, alza bandiera bianca. Rublev va avanti 0-40 e, alla seconda palla a disposizione, chiude la contesa.

E’ 7-5 per il russo in 52 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Wimbledon A. Rublev A. Rublev 6 6 7 1 7 S. Travaglia S. Travaglia 7 3 5 6 5 Vincitore: A. Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-5 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 A. Rublev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 1-6 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 1-4 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 S. Travaglia 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Travaglia 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Travaglia 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

A. Rublev – S. Travaglia

10 Aces 20

5 Doubles Faults 7

39 Winners 73

35 Unforced Errors 55

10/16 (63%) Net Points Won 12/19 (63%)

64% 1st Serves In 57%

76/107 (71%) 1st Serve Points Won 68/98 (69%)

31/61 (51%) 2nd Serve Points Won 38/74 (51%)

5/10 (50%) Break Points Saved 9/15 (60%)

104/172 (60%) 1st Return Pts Won 92/168 (55%)

36/74 (49%) 2nd Return Pts Won 30/61 (49%)

6/15 (40%) Break Points Won 5/10 (50%)

107/168 (64%) Total Service Pts Won 106/172 (62%)

66/172 (38%) Total Return Pts Won 61/168 (36%)

173/340 (51%) Total Points Won 167/340 (49%)

207 mins Duration 207 mins

95 Ranking 155

19 Age 25

Moscow, Russia Birthplace N/A

Moscow, Russia Residence N/A

6’2″ (187 cm) Height 6’1″ (185 cm)

150 lbs (68 kg) Weight 176 lbs (80 kg)

Right-Handed Plays N/A

2014 Turned Pro N/A

4/5 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$586,821 Career Prize Money $155,954

Davide Sala