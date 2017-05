Roland Garros: I risultati dei giocatori italiani impegnati oggi in singolare e doppio

Roland Garros – 2° Turno

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

(6)Dominic Thiem vs Simone Bolelli



GS Roland Garros D. Thiem [6] D. Thiem [6] 7 6 6 S. Bolelli S. Bolelli 5 1 3 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Thiem 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 5-1 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3 inc. Sara Errani vs (13)Kristina Mladenovic



GS Roland Garros S. Errani S. Errani 2 3 K. Mladenovic [13] K. Mladenovic [13] 6 6 Vincitore: K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 K. Mladenovic 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-2 → 2-3 S. Errani 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 8 – 11:00 AM

2 inc. Stefano Napolitano vs Diego Schwartzman



GS Roland Garros S. Napolitano S. Napolitano 3 5 2 D. Schwartzman D. Schwartzman 6 7 6 Vincitore: D. Schwartzman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Schwartzman 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 S. Napolitano 15-0 15-15 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Schwartzman 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 10 – 11:00 AM

4 inc. Ernesto Escobedo /Sam Querrey vs Simone Bolelli /Fabio Fognini



GS Roland Garros E. Escobedo / S. Querrey E. Escobedo / S. Querrey 2 7 6 S. Bolelli / F. Fognini S. Bolelli / F. Fognini 6 6 2 Vincitore: E. Escobedo S. Querrey Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Escobedo / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 E. Escobedo / S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Escobedo / S. Querrey 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Escobedo / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Bolelli / F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 E. Escobedo / S. Querrey 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 S. Bolelli / F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Escobedo / S. Querrey 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 15 – 11:00 AM

Wesley Koolhof /Matwe Middelkoop vs Malek Jaziri /Andreas Seppi