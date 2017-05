Lorenzi completa l’opera. Supera Berankis in tre set e cala il pokerissimo di vittorie maschili al primo turno del Roland Garros

Rapida vittoria per Paolo Lorenzi al primo turno del Roland Garros (€ 33.500.000, terra).

Il tennista azzurro ha superato il lituano Richard Berankis, 26 anni, Nr. 188 Atp, con il punteggio di 6-0 6-2 6-4 in un’ora e 48 minuti di gioco..

Al prossimo turno trova il vincente dell’incontro tra l’americano Isner e l’australiano Thompson.

Bella prova di Paolino, apparso in forma smagliante a Parigi. L’avversario non ha opposto una forte resistenza, commettendo anche diversi gratuiti ma va sottolineata la sicurezza e la solidità di gioco mostrate oggi dall’italiano. Ora sotto probabilmente con una sfida proibitiva, contro il bombardiere statunitense: serve giocare come oggi per metterlo in difficoltà e farlo stare in campo il più possibile.

Per Lorenzi si tratta anche della prima partita vinta in carriera al Roland Garros.

Di seguito il dettaglio dell’incontro.

Primo set: grande inizio dell’azzurro che già nel primo game brekka.

Un rovescio out dell’avversario manda avanti Paolino che, con fatica, tiene anche il turno di servizio successivo e si mette in marcia verso la conquista del primo parziale.

Berankis è molto falloso, fallisce una palla break nel secondo gioco e subisce un blackout nel game successivo.

Ad approfittarne è l’italiano che opera il break a zero e si porta avanti 3-0 nel punteggio.

Lorenzi balbetta al servizio inizialmente ma l’avversario non ne approfitta; Berankis cestina altre due palle break nel quarto gioco e, nel game successivo, perde nuovamente il servizio, mandando Paolo a servire per il parziale.

Qui il tennista italiano non si scompone e, al primo set point, completa l’opera.

Diritto lungolinea di Paolino e 6-0 per l’azzurro in 27 minuti di gioco.

Secondo set: inizio equilibrato, con i due tennisti che giocano alla pari.

L’equilibrio dura quattro game ed è spezzato da un durissimo quinto gioco.

Qui servono sedici punti e cinque palle break all’italiano per passare. Alla fine Lorenzi brekka grazie a un gran recupero su smorzata di Berankis.

Il lituano regala sempre molto, con tutti i fondamentali, ma prova una reazione. Serve una gran prima di servizio dell’azzurro per annullare un’insidiosa palla break per l’immediato controbreak. Un passante di diritto dell’italiano vale il 4-2 dopo mezz’ora esatta di set.

Scampato il pericolo, Paolino domina.

Brekka ancora Berankis sfruttando una volee in corridoio dell’avversario e chiude al secondo set point a disposizione.

E’ 6-2 per Lorenzi in 39 minuti di gioco.

Terzo set: i tennisti si riassestano al servizio e i turni di battuta scorrono veloci.

Una gran prima di Lorenzi fissa il punteggio sul 3-3 dopo 24 minuti di gioco.

Come nel parziale precedente, è un gioco combatutissimo a fare la differenza, il settimo.

Paolino spinge, conscio di essere vicino al traguardo mentre Berankis dà il tutto per tutto per non soccombere definitivamente.

Il lituano annulla dapprima due palle break con un gran servizio al centro che sorprende Lorenzi e con una splendida palla corta ma nulla può sulla terza palla break.

Paolino opera il break e si porta così avanti 4-3.

L’incontro non ha ormai più nulla da dire e trova la sua conclusione una manciata di minuti dopo.

Un diritto in rete di Berankis permette a Lorenzi di tenere il servizio a zero e chiudere la contesa.

E’ 6-4 per Paolo in 42 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Roland Garros P. Lorenzi P. Lorenzi 6 6 6 R. Berankis R. Berankis 0 2 4 Vincitore: P. Lorenzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Lorenzi 15-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 R. Berankis 0-15 0-30 0-40 15-40 4-0 → 5-0 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 R. Berankis 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

P. Lorenzi – R. Berankis

8 Aces 2

2 Doubles Faults 2

28 Winners 35

8 Unforced Errors 34

7/15 (47%) Net Points Won 13/25 (52%)

62% 1st Serves In 62%

37/49 (76%) 1st Serve Points Won 26/54 (48%)

19/30 (63%) 2nd Serve Points Won 17/33 (52%)

4/4 (100%) Break Points Saved 7/13 (54%)

61/87 (70%) 1st Return Pts Won 42/79 (53%)

16/33 (48%) 2nd Return Pts Won 11/30 (37%)

6/13 (46%) Break Points Won 0/4 (0%)

56/79 (71%) Total Service Pts Won 43/87 (49%)

44/87 (51%) Total Return Pts Won 23/79 (29%)

100/166 (60%) Total Points Won 66/166 (40%)

107 mins Duration 107 mins

Davide Sala