Francesca Schiavone cede in due set alla spagnola Garbine Muguruza nella sua ultima partita al Roland Garros

Francesca Schiavone esce di scena al primo turno al Roland Garros (€ 33.500.000, terra), seconda prova stagionale del Grand Slam.

La tennista milanese è stata sconfitta dalla spagnola Garbine Muguruza, 23 anni, Nr. 5 Wta, con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Troppo forte la campionessa in carica per l’azzurra. Francesca si è divertita, ha anche cercato di piazzare la zampata vincente nel secondo gioco ma ha sofferto molto i potenti colpi da fondo della Muguruza. Gli applausi riservati dal pubblico all’italiana sono il giusto dovuto per chi ha dato tanto, sia a questo slam sia al tennis in generale.

Di seguito il dettaglio del match.

Primo set: partenza sprint per l’iberica, subito avanti già dal primo 15.

La Muguruza brekka a zero nel primo gioco e si ripete ai vantaggi due giochi dopo.

Sembra un match già chiuso sul nascere ma la Leonessa ha la forza di reagire. Dapprima recupera uno dei due break di svantaggio a 15, successivamente tiene un soffertissimo turno di battuta annullando ben quattro palle break.

Prima di un’interruzione di dieci minuti il punteggio vede quindi la spagnola avanti 3-2.

La pausa si rivela deleteria per l’azzurra che, al rientro in campo, subisce un parziale di otto punti a zero dall’avversaria. La Muguruza spinge forte da fondo campo e Francesca non riesce a contenere la potenza iberica.

Al servizio per il set, la Muguruza non trema, anzi, aumenta ancora la potenza dei giri. Una seconda a uscire coglie impreparata la Schiavone.

E’ 6-2 per la detentrice del titolo in 42 minuti di gioco.

Secondo set: spinge forte la spagnola, con l’idea di chiudere la pratica il prima possibile.

Il break nel primo game sembra già indirizzare il parziale, anche perché la Schiavone sembra essere in balia dell’avversaria.

Francesca gioca con esperienza e classe, cercando di mettere in campo più qualità possibile e evitando i duri scambi da fondo.

E’ così che approfitta di un mini blackout iberico e risale la china. Quattro punti consecutivi le permettono di risalire da 30-0 e controbrekkare la Muguruza, così come un turno di servizio tenuto brillantemente le permettono di girare sul 3-2 dopo 20 minuti di gioco.

Grande rammarico nel sesto gioco, dove la tennista milanese sale 15-40 ma si vede annullare due palle break grazie a due prime potenti della spagnola.

L’incontro è bello perché equilibrato, con le due tenniste che giocano colpo su colpo.

La piazzata vincente la piazza la spagnola, con un break a zero nel nono game.

Il decimo gioco è lotta pura; con la Muguruza al servizio per chiudere l’incontro, Francesca non si arrende e arriva sino alla palla break (ben annullata dall’iberica grazie all’accoppiata prima potente al centro + rovescio lungolinea). Successivamente Francesca annulla tre match point alla Muguruza con astuzia e coraggio ma deve cedere sulla quarta palla match.

Una volee di diritto larga è l’ultimo punto giocato da Francesca sul centrale.

E’ 6-4 per la Muguruza in 51 minuti di gioco.

La partita punto per punto



GS Roland Garros G. Muguruza [4] G. Muguruza [4] 6 6 F. Schiavone F. Schiavone 2 4 Vincitore: G. Muguruza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Muguruza 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 F. Schiavone 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 2-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Schiavone 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Muguruza 15-0 30-0 ace 40-0 5-2 → 6-2 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Schiavone 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Muguruza 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Davide Sala