ATP Ginevra e Lione: Wawrinka e Tsonga vincono i tornei di “casa” (Video)

Jo-Wilfried Tsonga ha vinto questo pomeriggio il torneo ATP 250 di Lione.

Il francese, numero 13 Atp e seconda testa di serie, ha superato per 76(2) 75, in un’ora e 47 minuti, il ceco Tomas Berdych, numero 14 Atp e terzo favorito del seeding,

Per Tsonga si tratta del 15esimo titolo conquistato in carriera – il primo su terra – e terzo in questa stagione dopo i successi di Rotterdam e Marsiglia.

Stan Wawrinka ha vinto questo pomeriggio, per il secondo anno consecutivo, il torneo ATP 250 di Ginevra.

Stan ha sconfitto in finale in tre set Mischa Zverev, con il risultato di 46 63 63 dopo 2 ore e 21 minuti di partita.

Per Wawrinka si tratta del 16 esimo successo in carriera nel circuito maggiore, prima vittoria del 2017.

ATP Geneva 250 | Terra | e482.060 – Finali

Court Central – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [1] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah



ATP Geneva Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [1] Jean-Julien Rojer / Horia Tecau [1] 2 7 10 Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [2] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah [2] 6 6 6 Vincitori: ROJER / TECAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 J. Sebastian Cabal / Farah 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 df 4-5 ace 4-6 4-7 ace 4-8 5-8 5-9 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* ace 10*-9 6-6 → 7-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 5-5 → 6-5 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 J. Sebastian Cabal / Farah 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 df 40-15 2-1 → 2-2 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Sebastian Cabal / Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-1 → 1-2 J. Sebastian Cabal / Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. [1/WC] Stan Wawrinka vs [Q] Mischa Zverev (non prima ore: 15:00)



ATP Geneva Stan Wawrinka [1] Stan Wawrinka [1] 4 6 6 Mischa Zverev Mischa Zverev 6 3 3 Vincitore: S. WAWRINKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 S. Wawrinka 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Zverev 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

ATP Lyon 250 | Terra | e482.060 – Finali

COURT ESPERANCE BANLIEUES – Ora italiana: 12:15 (ora locale: 12:15 pm)

1. Andres Molteni / Adil Shamasdin vs Marcus Daniell / Marcelo Demoliner



ATP Lyon Andres Molteni / Adil Shamasdin Andres Molteni / Adil Shamasdin 6 3 10 Marcus Daniell / Marcelo Demoliner Marcus Daniell / Marcelo Demoliner 3 6 5 Vincitori: MOLTENI / SHAMASDIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 A. Molteni / Shamasdin 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 df 5-1 6-1 6-2 7-2 8-2 8-3 9-3 df 9-4 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Molteni / Shamasdin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 M. Daniell / Demoliner 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 3-4 → 3-5 A. Molteni / Shamasdin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Daniell / Demoliner 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 2-4 A. Molteni / Shamasdin 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 M. Daniell / Demoliner 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Molteni / Shamasdin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Daniell / Demoliner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Molteni / Shamasdin 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Daniell / Demoliner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Molteni / Shamasdin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Daniell / Demoliner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Molteni / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Daniell / Demoliner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Molteni / Shamasdin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 M. Daniell / Demoliner 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 A. Molteni / Shamasdin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Daniell / Demoliner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [3/WC] Tomas Berdych vs [2] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 14:30)