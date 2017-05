Challenger Vicenza: Il Tabellone di Qualificazione con l’order of play

Challenger Vicenza | Terra | e43.000

Centrale – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Edoardo Eremin vs [WC] Flavio Cipolla

2. Andrea Pellegrino vs [8] Mohamed Safwat

3. Caio Zampieri vs Alejandro Falla

4. Dominik Koepfer vs [WC] Julian Ocleppo

5. [1] Blaz Rola vs Erik Crepaldi

Campo 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. [3] Enrique Lopez-Perez vs Joao Pedro Sorgi

2. Alexander Zhurbin vs [WC] Gian Marco Moroni

3. [WC] Pietro Licciardi vs [7] Jose Hernandez-Fernandez

4. Romain Barbosa vs Adrian Ungur

5. [WC] Nicola Ghedin vs [WC] Liam Caruana

6. [4] Roberto Quiroz vs Sekou Bangoura

Campo 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00)

1. Alejandro Gonzalez vs Jurgen Zopp

2. Orlando Luz vs [5] Elias Ymer

3. Daniel Elahi Galan vs [6] Federico Coria

4. [2] Marcelo Arevalo vs Bradley Klahn

5. Hubert Hurkacz vs Cedrik-Marcel Stebe