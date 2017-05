A Norimberga si fa male la Siegemund che scoppia in lacrime (Video)

A Norimberga nel match tra Laura Siegemund e la ceca Barbora Krejcikova, la tedesca numero 4 del seeding si è infortunata, in maniera seria al ginocchio destro.

La Siegemund dopo aver vinto il primo set per 6 a 4, sul 5 pari del secondo set si è accasciata sul terreno ed è scoppiata subito in lacrime sia per il dolore sia per aver capito che si trattava di qualcosa di serio al ginocchio.

Il problema, purtroppo, sembra davvero serio e dopo i dovuti accertamenti si scopriranno i tempi di recupero.