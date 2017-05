Future Frascati: Avanzano i favoriti

Il torneo future di Frascati (15.000$ terra) ha offerto anche oggi un tennis di buon livello tecnico confermando le premesse della vigilia illustrate con evidente soddisfazione dal direttore del torneo Marcello Molinari. Incontri equilibrati che hanno divertito il pubblico come quello tra l’australiano Alex Bolt e il ravennate Enrico Dalla Valle. Il mancino australiano è stato 160 del mondo sino a un paio d’anni fa ma ha incontrato grandi difficoltà. E’ andato sotto nel primo set per poi recuperare e chiudere nel terzo in un tie-break a senso unico (7 punti a 0). Se Dalla Valle si è dovuto arrendere un altro italiano Pasquale De Giorgio lo ha vendicato. Opposto all’australiano Della Vedova , De Giorgio ne è uscito vincitore in tre set . Questo ragazzo dell’interland napoletano di soli 18 anni ha perduto suo padre appena due mesi fa e sta dando prova di grande carattere. Altri italiani si sono messi in luce osservati con attenzione da Filippo Volandri , il cosentino Corrado Summaria che ha estromesso dal torneo il finalista dello scorso anno , il fiorentino Daniele Capecchi e buona prova anche del reatino Riccardo Balzerani e per il talento inespresso di Adelchi Virgili. Il giocatore fiorentino nipote del famoso Pecos Bill , il mitico Beppe Virgili , è stato frenato da troppi malanni ma il suo tennis è sempre da ammirare. Tra gli stranieri prosegue spedita la marcia di Jason Kubler che ha lasciato cinque games al ligure Paolo Dagnino e in serata il n°1 l’argentino Collarini ha regolato in due set Sinicropi.

Risultati

1° turno : Summaria (Ita) b Capecchi (Ita) 7/6 6/3;Escobar (Ecu) b Galoppini (Ita) 6/2 6/2;Massara (Ita) b Spinnato (Ita) 7/5 6/0;Balzerani (Ita) b Crocetti (Ita) 6/1 6/1;Vavassori (Ita) b Vilaro (Arg) 6/4 3/6 6/4;De Giorgio (Ita) b Della Vedova (Aus) 5/7 7/5 6/2;A.Virgili (Ita) b Brancaccio (Ita) 6/2 7/6;Kubler (Aus) b Dagnino (Ita) 6/2 6/3;Di Nicola (Ita) b Carli (Ita) 2/6 6/3 6/1;Miceli (Ita) b Luisi (Ita) 6/1 6/4;Bolt (Aus) b Dalla Valle (Ita) 5/7 6/1 7/6 (0);Collarini (Arg) b Sinicropi (Ita) 6/3 6/2.