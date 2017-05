Roland Garros: Il programma completo di Lunedì 22 Maggio

Court 6 – 10:00 AM

Benjamin Becker vs (28)Laslo Djere

Reilly Opelka vs Daniel Munoz De La Nava

(1)Marius Copil vs Denis Shapovalov

(16)Paul-Henri Mathieu vs Tatsuma Ito

Yannik Reuter vs (19)Casper Ruud

Court 8 – 10:00 AM

Simone Bolelli vs Christian Garin

(9)Santiago Giraldo vs Grega Zemlja

Stefano Travaglia vs (31)Peter Gojowczyk

Vincent Millot vs Miljan Zekic

(13)Guido Pella vs Ramkumar Ramanathan

Court 10 – 10:00 AM

(6)Thomas Fabbiano vs Stefanos Tsitsipas

Leonardo Mayer vs (30)Joao Souza

Joris De Loore vs Ti Chen

(14)Darian King vs Marton Fucsovics

Mohamed Safwat vs Alexander Bublik

Court 12 – 10:00 AM

(4)Taro Daniel vs Hiroki Moriya

Inigo Cervantes vs Salvatore Caruso

Andrew Whittington vs Pedro Sousa

Alejandro Gonzalez vs Kristijan Mesaros

Court 13 – 10:00 AM

Agustin Velotti vs (18)Andrey Rublev

(3)Facundo Bagnis vs Nicolas Jarry

Matthew Ebden vs (32)Bjorn Fratangelo

Lorenzo Giustino vs Stefano Napolitano

Marc Polmans vs Michael Mmoh

Court 14 – 10:00 AM

Gleb Sakharov vs Federico Gaio

Uladzimir Ignatik vs Di Wu

Bradley Klahn vs John-Patrick Smith

Stefan Kozlov vs Corentin Moutet

Maxime Janvier vs Geoffrey Blancaneaux

Court 15 – 10:00 AM

Mirza Basic vs Blaz Rola

Dmitry Popko vs Ruben Ramirez Hidalgo

Ilya Ivashka vs Kimmer Coppejans

(12)Andrej Martin vs Elias Ymer

Yuki Bhambri vs (25)Peter Polansky

Court 16 – 10:00 AM

Mitchell Krueger vs Oscar Otte

(8)Marco Cecchinato vs Riccardo Bellotti

Teymuraz Gabashvili vs (27)Roberto Carballes Baena

(15)Gerald Melzer vs Constant Lestienne

Ricardo Ojeda Lara vs (26)Duckhee Lee

Court 17 – 10:00 AM

Gregoire Barrere vs Matija Pecotic

Tim Smyczek vs James McGee

Mackenzie McDonald vs Akira Santillan

Kenny De Schepper vs (21)Sergiy Stakhovsky

Vaclav Safranek vs Denis Kudla

Court 18 – 10:00 AM

Brydan Klein vs (24)Maximilian Marterer

Daniel Brands vs (22)Guido Andreozzi

(11)Lukas Lacko vs Steven Diez

Jan Satral vs Lukas Rosol