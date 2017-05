Gianluca Mager: “Ammetto di aver pensato ad un certo punto principalmente a divertirmi. È normale abbandonarsi ad un periodo di svago da giovani. Uscivo la sera, trascorrevo tempo con gli amici, avevo ormai posto il tennis in secondo piano, per una mia scelta”.

Queste le dichiarazioni di Gialuca Mager dopo l’accesso al tabellone principale del torneo di Roma.

“Sono al settimo cielo, giocherò nel tabellone principale al Foro Italico, è una sensazione indescrivibile.

Giocherò in tabellone ma non riesco a immaginare come sarà.

In questi giorni credo di aver alzato il livello al momento opportuno e oggi con Berrettini non mi sono innervosito quando ho subito il break dal 6-5 30-0 nel terzo parziale.

I ricordi delle qualificazioni 2015 sono davvero belli,anche perché riuscii a giocare molto bene seppur perdendo.

“Ho cominciato a giocare a tennis a circa sei, sette anni di età a Sanremo, la mia città natale. Ho continuato nel circolo del mio paese sino a quando non ho superato i dieci anni. Sin da piccolo mi sono trovato a mio agio con la racchetta in mano e ho presto cominciato a giocare tornei under-12, confrontandomi ben presto con i migliori coetanei della penisola. I risultati arrivarono subito nonostante a differenza di molti altri ragazzi non potessi contare su un fisico assai sviluppato. Ricordo che a quattordici anni i miei coetanei erano ben più piazzati di me, ma sapevo compensare questa piccola mancanza con l’abilità nel gioco. Seppur più lentamente, sono poi cresciuto anche io.

Ammetto di aver pensato ad un certo punto principalmente a divertirmi. È normale abbandonarsi ad un periodo di svago da giovani. Uscivo la sera, trascorrevo tempo con gli amici, avevo ormai posto il tennis in secondo piano, per mia scelta”.

“Al Centro Tecnico Federale si lavora davvero bene e sono contento del rapporto instaurato con Umberto Rianna e Gabrio Castrichella, che mi supportano ogni giorno e mi seguono. Peccato che ad inizio anno io abbia avuto un infortunio alla mano sinistra che non mi ha permesso di svolgere una adeguata preparazione. Risposta e gioco di volo sono i punti in cui devo migliorare.“.