Le scuse di Max Eisenbud a Caroline Wozniacki

Max Eisenbud si scusa con Caroline Wozniacki e la sua famiglia.

“Sono molto dispiaciuto e spero mi possiate perdonare. Non è stato il momento che più mi ha reso orgoglioso nella mia vita, perché durante l’intervista sono stato davvero stupido e non razionale.”

Il padre-coach della Wozniacki, Piotr, non accetta le scuse: “Se fosse davvero un uomo si sarebbe scusato anche in pubblico per aver detto quelle cose”.

L’attacco alla Wozniacki