Agnieszka Radwanska dura verso Maria Sharapova. Risponde l’agente della russa “Tutte queste specie di giocatrici come Radwanska e Wozniacki che non hanno mai vinto uno Slam e ora sono superate dalla nuova generazione, non sono intelligenti a cercare di tenere fuori Maria”

Agnieszka Radwanska è stata dura per le wild card ricevute da Maria Sharapova nei tornei di Stoccarda, Madrid e Roma.

“Ora in Germania, poi in Spagna, ma finora non è stata invitata per giocare negli Slam a Parigi e Londra e secondo me così dovrebbe rimanere. La Sharapova dovrebbe guadagnarsi il suo posto con i risultati.

Non voglio nascondere la mia opinione sul tema. La vedo esattamente come Andy Murray. Le wild card dovrebbero essere assegnate soltanto a chi è sceso in classifica per problemi fisici, malattie o altre cause. Non per chi è stato sospeso per doping. Maria dovrebbe ricostruirsi la propria carriera in modo diverso ricominciando dai tornei minori. Se fossi io la direttrice del torneo non la inviterei.”

Max Eisenbud, agente di Maria Sharapova, in un comunicato è stato durissimo: “Tutte queste specie di giocatrici come Radwanska e Wozniacki che non hanno mai vinto uno Slam e ora sono superate dalla nuova generazione, non sono intelligenti a cercare di tenere fuori Maria. NO Serena, NO Maria, NO Vika, NO Petra, è la loro ultima possibilità per vincere uno Slam. Ma non hanno mai letto la sentenza del CAS e i paragrafi 100 e 101. Quindi evidentemente non hanno alcuna informazione su questa vicenda”.