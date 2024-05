Francesco Passaro conquista il main draw degli Internazionali d’Italia 2024. L’azzurro avanti per 5 a 0 nel terzo set alla fine riesce a spuntarla solo al tiebreak (Video intero dell’incontro)

Francesco Passaro, wild card, ha compiuto una bella impresa, superando il turno decisivo delle qualificazioni agli Internazionali d’Italia 2024 di tennis, torneo ATP Masters 1000. In una battaglia durata esattamente tre ore, Passaro ha sconfitto il croato Duje Ajdukovic, numero 24 del seeding cadetto, con il punteggio di 7-6 (5) 6-7 (6) 7-6 (3), guadagnandosi l’accesso al tabellone principale.

Con questa vittoria, Francesco Passaro si è guadagnato l’opportunità di competere nel main draw degli Internazionali d’Italia 2024, dove cercherà di dimostrare tutto il suo valore contro i migliori giocatori del circuito ATP. Ora vedremo chi sfiderà al primo turno del tabellone principale.

Le statistiche hanno evidenziato l’equilibrio in campo, con Francesco che ha vinto 116 punti contro i 112 del croato. L’azzurro ha messo a segno 37 vincenti e solo 10 gratuiti, contro i 25 vincenti e 12 gratuiti dell’avversario. Il servizio è stato fondamentale per Passaro nei momenti cruciali, con 13 ace e un solo doppio fallo, mentre Ajdukovic ha realizzato 8 ace e 6 doppi falli.

Il primo set è stato caratterizzato da un iniziale scambio di break, seguito da una fase in cui entrambi i giocatori hanno tenuto saldamente i propri turni di servizio, senza concedere altre palle break. La decisione è stata rimandata al tiebreak, dove Passaro è partito forte, portandosi sul 3-0 e poi allungando sul 5-1. Nonostante il tentativo di rimonta di Ajdukovic, che si è portato sul 3-5, l’azzurro si è procurato tre set point sul 6-3. Passaro ha sfruttato la terza occasione, la prima con il servizio a disposizione, per chiudere il set sul 7-5 dopo 51 minuti di gioco.

Nel secondo set, la battuta ha continuato a dominare gli scambi, senza che nessuno dei due giocatori riuscisse a procurarsi palle break fino al decimo gioco. In quel frangente, Passaro ha servito per rimanere nel set sul 4-5, trovandosi però sotto 0-40. Da quel momento, però, si è assistito a una serie di 17 punti consecutivi vinti dal giocatore al servizio. Passaro ha annullato i tre set point e il set si è protratto fino al tiebreak. L’equilibrio è rimasto fino al 2-2, poi c’è stato uno scambio di minibreak che non ha modificato la situazione, con i giocatori che hanno cambiato campo sul 3-3. Passaro si è portato a match point sul 6-5, ma Ajdukovic ha vinto gli ultimi tre punti, aggiudicandosi il parziale per 8-6 dopo 64 minuti di battaglia.

Nel set decisivo, Passaro è partito a razzo, dimostrando una grande determinazione e un livello di gioco straordinario. L’azzurro ha messo a segno un parziale di 20 punti a 6, tenendo tre turni di servizio a quindici e strappando per ben due volte la battuta al croato, prima a quindici e poi a trenta. Con questo vantaggio di 5-0, la vittoria sembrava ormai a portata di mano per Passaro.

Tuttavia, Ajdukovic non si è arreso e ha trovato la forza di reagire, riequilibrando il match con un contro-parziale di 20 punti a 9. Il croato è riuscito a recuperare entrambi i break di svantaggio, portando il punteggio sul 5-5. A questo punto, senza ulteriori sussulti, il set è approdato nuovamente al tiebreak.

Nel tiebreak decisivo, Ajdukovic è partito meglio, portandosi sul 2-0, ma Passaro ha prontamente recuperato, ristabilendo la parità sul 2-2. Proprio in quel momento, dopo un’ora di gioco, è arrivata la pioggia, costringendo i giocatori a una sospensione di circa 45 minuti.

Alla ripresa del gioco, Passaro ha dimostrato grande solidità mentale e ha piazzato un minibreak, portandosi sul 4-2. Ajdukovic è riuscito ad accorciare le distanze sul 3-4 dopo il cambio di campo, ma l’azzurro ha tenuto i successivi due turni di servizio, procurandosi tre match point sul 6-3. Passaro non ha lasciato scampo al suo avversario e ha colto subito la prima occasione utile nel tiebreak, chiudendolo sul 7-3 dopo 65 minuti complessivi di gioco nel terzo set.

La vittoria di Francesco è stata il frutto di una prestazione di grande carattere e solidità, in cui l’azzurro ha saputo gestire i momenti di difficoltà e ha sfruttato al meglio le sue opportunità anche quando pareva tutto perduto. Con questo successo, Passaro si è guadagnato l’accesso al tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2024, dove cercherà di proseguire la sua avventura contro avversari di alto livello.

ATP Rome Francesco Passaro Francesco Passaro 7 6 7 Duje Ajdukovic [24] Duje Ajdukovic [24] 6 7 6 Vincitore: Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-2* 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* ace 6-6 → 7-6 D. Ajdukovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Ajdukovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 5-0 → 5-1 F. Passaro 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 D. Ajdukovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Ajdukovic 15-0 15-15 15-40 1-0 → 2-0 F. Passaro 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 D. Ajdukovic 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 D. Ajdukovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Passaro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Ajdukovic 15-0 15-15 30-15 ace 1-1 → 1-2 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Ajdukovic 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 6-5 → 6-6 F. Passaro 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Ajdukovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Ajdukovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Ajdukovic 15-0 30-0 2-1 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 D. Ajdukovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Md

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Qualifier vs Safiullin, Roman

Mensik, Jakub vs Hanfmann, Yannick

Bye vs (29) Tabilo, Alejandro

(20) Cerundolo, Francisco vs Bye

(WC) Gigante, Matteo vs (WC) Zeppieri, Giulio

Shevchenko, Alexander vs Marozsan, Fabian

Bye vs (16) Khachanov, Karen

(12) Shelton, Ben vs Bye

Kotov, Pavel vs Michelsen, Alex

Zhang, Zhizhen vs Galan, Daniel Elahi

Bye vs (19) Mannarino, Adrian

(32) Thompson, Jordan vs Bye

Qualifier vs Monfils, Gael

Kecmanovic, Miomir vs Qualifier

Bye vs (5) Ruud, Casper

(3) Zverev, Alexander vs Bye

Qualifier vs Vukic, Aleksandar

Darderi, Luciano vs (PR) Shapovalov, Denis

Bye vs (28) Navone, Mariano

(23) Griekspoor, Tallon vs Bye

Rinderknech, Arthur vs Qualifier

Borges, Nuno vs Martinez, Pedro

Bye vs (15) Bublik, Alexander

(11) Fritz, Taylor vs Bye

Evans, Daniel vs (WC) Fognini, Fabio

Qualifier vs Cobolli, Flavio

Bye vs (24) Korda, Sebastian

(26) Musetti, Lorenzo vs Bye

Eubanks, Christopher vs Qualifier

Nishioka, Yoshihito vs Ofner, Sebastian

Bye vs (8) Dimitrov, Grigor

(6) Tsitsipas, Stefanos vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs Cachin, Pedro

Hijikata, Rinky vs Munar, Jaume

Bye vs (27) Norrie, Cameron

(18) Auger-Aliassime, Felix vs Bye

Wawrinka, Stan vs Qualifier

Carballes Baena, Roberto vs O’Connell, Christopher

Bye vs (9) de Minaur, Alex

(13) Humbert, Ugo vs Bye

(WC) Napolitano, Stefano vs Berrettini, Matteo

Machac, Tomas vs Arnaldi, Matteo

Bye vs (21) Jarry, Nicolas

(31) Fils, Arthur vs Bye

Qualifier vs Fucsovics, Marton

Ruusuvuori, Emil vs Giron, Marcos

Bye vs (4) Rublev, Andrey

(7) Hurkacz, Hubert vs Bye

Qualifier vs (PR) Nadal, Rafael

Seyboth Wild, Thiago vs Qualifier

Bye vs (25) Etcheverry, Tomas Martin

(17) Baez, Sebastian vs Bye

Lajovic, Dusan vs Sonego, Lorenzo

Altmaier, Daniel vs Nardi, Luca

Bye vs (10) Rune, Holger

(14) Paul, Tommy vs Bye

McDonald, Mackenzie vs Karatsev, Aslan

Koepfer, Dominik vs (WC) Vavassori, Andrea

Bye vs (22) Tiafoe, Frances

(30) Davidovich Fokina, Alejandro vs Bye

Popyrin, Alexei vs Qualifier

Draper, Jack vs Coric, Borna

Bye vs (2) Medvedev, Daniil





Francesco Paolo Villarico