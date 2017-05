Masters 1000 Madrid: Ancora una sconfitta per Andreas Seppi. L’azzurro si arrende ad Herbert al turno decisivo delle quali

Niente da fare per Andreas Seppi sconfitto al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo Masters 1000 di Madrid (e5.439.350, terra).

Il tennista di Caldaro si è arreso a Pierre Hugues Herbert, 26 anni e n.87 del mondo, con il risultato di 76 (3) 76 (5) dopo 1 ora e 47 minuti di partita.

Vedremo se l’azzurro verrà ripescato come lucky loser.

Da segnalare che Seppi nel primo set sotto per 3 a 5, piazzava il controbreak nel decimo gioco.

Nel tiebreak però l’azzurro partiva malissimo andando subito sotto per 1 a 6, prima di perdere la frazione per 7 punti a 3.

Nel secondo set Andreas annullava una palla break nel sesto gioco e si andava al tiebrek senza che i due giocatori concedessero break point.

Nel tiebreak l’azzurro partiva ancora una volta malissimo, con il transalpino che si portava in un attimo sul 5 a 1, poi sul 6 a 3, prima di chiudere la partita alla terza palla match a disposizione per 7 punti a 5.

La partita punto per punto



ATP Madrid Andreas Seppi [5] Andreas Seppi [5] 6 6 Pierre-Hugues Herbert [13] Pierre-Hugues Herbert [13] 7 7 Vincitore: P. HERBERT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Seppi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 P. Herbert 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Herbert 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Seppi 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Herbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 1-5* 1*-6 ace 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 P. Herbert 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Seppi 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 P. Herbert 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 3-5 → 4-5 P. Herbert 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 P. Herbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Seppi 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Herbert 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Herbert 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-1 → 1-1 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

A. Seppi – P. Herbert

01:46:26

4 Aces 11

1 Double Faults 1

57% 1st Serve % 47%

34/48 (71%) 1st Serve Points Won 31/38 (82%)

20/36 (56%) 2nd Serve Points Won 24/43 (56%)

2/4 (50%) Break Points Saved 1/3 (33%)

12 Service Games Played 12

7/38 (18%) 1st Return Points Won 14/48 (29%)

19/43 (44%) 2nd Return Points Won 16/36 (44%)

2/3 (67%) Break Points Won 2/4 (50%)

12 Return Games Played 12

54/84 (64%) Total Service Points Won 55/81 (68%)

26/81 (32%) Total Return Points Won 30/84 (36%)

80/165 (48%) Total Points Won 85/165 (52%)

72 Ranking 87

33 Age 26

Bolzano, Italy Birthplace Schiltigheim, France

Caldaro, Italy Residence Develier, Switzerland

6’3″ (190 cm) Height 6’2″ (187 cm)

165 lbs (75 kg) Weight 174 lbs (79 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2002 Turned Pro 2010

7/7 Year to Date Win/Loss 5/8

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$8,394,250 Career Prize Money $3,133,449