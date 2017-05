ATP Monaco, Istanbul e Estoril: Alexander Zverev vince in casa. Marin Cilic conquista Istanbul. Carreno Busta conquista l’Estoril (Video)

ATP Istanbul 250 | Terra | e439.005 – Finali

E’il re di Istanbul. Il croato si è aggiudicato il torneoIn finale, il numero otto Atp e secondo favorito del seeding, ha battuto per 76(3) 63, in poco più di due ore di gioco, il canadese, numero 6 Atp e primo favorito del seeding.Per Cilic si tratta del 17 esimo titolo in carriera, il primo del 2017.

Nel doppio nulla da fare per Alessandro Motti, 38enne di Correggio, numero 148 del ranking di specialità alla sua prima finale Atp, ed il turco Tuna Altuna: nella sfida per il titolo sono stati sconfitti per 60 60, in appena 41 minuti, dai cechi Roman Jebavy e Jiri Vesely.

ATP Munich 250 | Terra | e482.060 – Finali

Secondo sigillo stagionale perIl tedesco ha vinto questo pomeriggio il torneoIn finale il 20enne di Amburgo, numero 20 del ranking mondiale e terza testa di serie, ha sconfitto per 64 63, in un’ora e dodici minuti di gioco, l’argentino, numero 158 Atp e passato attraverso le qualificazioni.

Per il 20enne tedesco si tratta del terzo titolo Atp in carriera su cinque finali disputate, il secondo in questo 2017 dopo quello conquistato sul veloce indoor di Montpellier.

ha vinto il torneoLo spagnolo ha sconfitto in finale per 6-2 7-6(5) Gilles Muller ed ha conquistato così il terzo titolo in carriera nel circuito maggiore.

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Jeremy Chardy / Fabrice Martin



2. [Q] Guido Pella vs [3] Alexander Zverev



ATP Istanbul 250 | Terra | e439.005 – Finali

Garanti Koza Arena – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Tuna Altuna / Alessandro Motti vs Roman Jebavy / Jiri Vesely



2. [1] Milos Raonic vs [2/WC] Marin Cilic



ATP Estoril 250 | Terra | e482.060 – Finali

ESTÁDIO MILLENNIUM – Ora italiana: 14:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. Ryan Harrison / Michael Venus vs [PR] David Marrero / Tommy Robredo



2. [1] Pablo Carreno Busta vs [3] Gilles Muller (non prima ore: 17:00)