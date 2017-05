Novak Djokovic lascia dopo 11 anni Marian Vajda

Novak Djokovic ha preso una delle decisioni più difficili della sua carriera sportiva.

Il serbo in un comunicato ha annunciato la fine del suo rapporto di collaborazione con Marian Vajda, suo allenatore dal 2006, il preparatore atletico Phil Gritsch ed il fisioterapista Miljan Amanovic.

L’ex n.1 al mondo prende una nuova direzione nella sua carriera. Djokovic ha bisogno di nuove idee, voci e incoraggiamenti. E ha fatto un passo avanti per cambiare questo.

Dichiara Novak: “Sarò eternamente grato a Marian, GG e Miljan per questo decennio di amicizia, professionalità e impegno profuso per i miei obiettivi di carriera.

Senza il loro supporto non avrei potuto raggiungere questi livelli.

Si sono completamente dedicati a me per aiutarmi a raggiungere i miei sogni e sono stati sempre la mia forza trainante, il vento alle mie spalle.”

“Non è stata una decisione facile, ma ci siamo sentiti e avevamo bisogno di un cambiamento. Sono molto grato e orgoglioso del nostro rapporto e questo legame indissolubile che abbiamo costruito in anni di affetto, rispetto e comprensione. Sono la mia famiglia e questa cosa non cambierà mai.”

“Voglio alzare il livello del mio gioco e questo è un processo ancora in corso.

Mi piace questa nuova avventura, mi sento come iniziare qualcosa di completamente nuovo e mi piace questa nuova sfida.

Io sono un cacciatore e il mio più grande obiettivo è quello di trovare la scintilla per vincere nuovamente sul campo”.

Marian Vajda: “Abbiamo capito che c’è bisogno di nuova energia nel team. Novak può fare molto di più e sono sicuro che lo farà. Sono convinto che rimarrà al top del tennis per molti anni e porterà gioie ai suoi tifosi con delle vittorie. Ovviamente continueremo a consultarci, a vederci e ad uscire insieme perché dopo tutto, siamo una famiglia.”