Sara Errani supera in due set Daria Gavrilova e vola in semifinale nel Wta di Rabat.

Bella vittoria per Sara Errani nei quarti di finale del Wta International di Rabat (terra, $ 250.000).

L’azzurra ha sconfitto l’australiana Daria Gavrilova, 23 anni, Nr. 26 Wta, con il punteggio di 7-6(5) 6-4 in un’ora e 56 minuti di gioco.

In semifinale trova la vincente del match tra Davis e Pavlyuchenkova.

Brava Sara! Che risposta alle ultime uscite altalenanti, ai pronostici della vigilia e alle critiche ricevute! La semifinale raggiunta e da giocare al meglio, le avversarie battute e il gioco mostrato ci inducono a pensare che la strada intrapresa dall’italiana sia quella giusta. Bene così!

Ecco il dettaglio dell’incontro.

Primo set: parziale equilibratissimo, dove la differenza tra le due è stata quasi impercettibile.

La prima a scappare è Sarita, autrice di un break nel terzo gioco, subito rintuzzato dalla Gavrilova. Le due giocatrici faticano al servizio e cercano spesso il vincente da fondocampo, non riuscendo però a prendere il largo.

Si gira sul 3-3 dopo 26 minuti di gioco.

Da qui in poi, i turni di servizio diventano problematici e si assiste a ben sei break consecutivi. Resta un pò di amaro in bocca per il dodicesimo gioco perso dalla Errani, gioco molto combattuto e che ha visto l’italiana a due punti dal set.

E’ quindi il tiebrak a decidere le sorti del parziale. Il tiebreak mostra l’equilibrio visto sino a questo momento, con Sarita sempre avanti ma mai in grado di azzannare la preda.

L’azzurra è comunque brava a sfruttare l’unico vero punto chiave del set: al primo set point chiude infatti la pratica.

E’ 7-6(5) per Sarita dopo un’ora e dodici minuti di gioco.

Secondo set: parte meglio la Gavrilova, che non sembra scoraggiata dopo il set perso.

Il break nel primo gioco sembra essere il preludio di un recupero ma non è così. La Errani controbrekka subito e sale di tono.

Sara spinge bene, forse è nel suo momento migliore del match e cerca di fare il buco. Brekka nuovamente nel quarto gioco ma il suo tentativo di allungo viene subito rintuzzato dall’australiana.

E’ 3-3 in 30 minuti di gioco.

La svolta sembra esserci nell’ottavo gioco, con Sara che vede il traguardo e spinge, mentre la Gavrilova crolla. Un suo doppio fallo vale il 5-3 per Sarita.

Il game successivo l’australiana controbrekka ancora l’azzurra, rendendo vano il tentativo di fuga.

Ma l’italiana ha capito dove e come fare male e il decimo gioco ne è la prova. Bellissime giocate di Sara uniti a gratuiti della Gavrilova fanno la differenza.

Una stupenda volee bassa di Sara chiude le ostilità.

E’ 6-4 in 44 minuti di gioco.

Match Point

La conquista del primo set

A double fault in the tiebreak and @SaraErrani grabs the first set 7-6(5)! #WTARabat pic.twitter.com/xNC6hLGXMz — WTA (@WTA) 4 maggio 2017

La partita punto per punto



WTA Rabat Daria Gavrilova [3] Daria Gavrilova [3] 6 4 Sara Errani Sara Errani 7 6 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Gavrilova 0-15 df 0-30 0-40 4-5 → 4-6 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 D. Gavrilova 15-40 df 3-4 → 3-5 S. Errani 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 df 6-6 → 6-7 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 D. Gavrilova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 D. Gavrilova 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 4-5 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 D. Gavrilova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Gavrilova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-2 → 2-2 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

D. Gavrilova – S. Errani

01:54:49

1 Aces 0

8 Double Faults 2

72% 1st Serve % 87%

24/48 (50%) 1st Serve Points Won 40/72 (56%)

3/19 (16%) 2nd Serve Points Won 1/11 (9%)

5/13 (38%) Break Points Saved 8/15 (53%)

11 Service Games Played 11

32/72 (44%) 1st Return Points Won 24/48 (50%)

10/11 (91%) 2nd Return Points Won 16/19 (84%)

7/15 (47%) Break Points Won 8/13 (62%)

11 Return Games Played 11

27/67 (40%) Total Service Points Won 41/83 (49%)

42/83 (51%) Total Return Points Won 40/67 (60%)

69/150 (46%) Total Points Won 81/150 (54%)

26 Ranking 102

23 Age 30

Moscow, Russia Birthplace Bologna, Italy

Melbourne, Australia Residence Bologna, Italy

5′ 5″ (1.66 m) Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

134 lbs. (61 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro Turned Pro Pro (2002)

7/8 Year to Date Win/Loss 7/9

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 9

$1,966,405 Career Prize Money $12,892,115

Davide Sala