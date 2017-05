ITF Junior Salsomaggiore: Musetti supera Di Nocera, bene Monica Cappelletti

La pioggia ha concesso una tregua nella quarta giornata del Torneo Internazionale Giovanile di Salsomaggiore Terme e gli organizzatori sono dunque riusciti a portare a termine il programma. Tantissimi incontri fra singolare e doppio; mercoledì si gioca a partire dalle ore 9 a Salsomaggiore Terme, Tabiano e Fidenza.

TORNEO MASCHILE – Ricca giornata di incontri maschili a Salsomaggiore Terme e Fidenza.

Federico Iannacone e Mattia Frinzi hanno strappato il biglietto per il terzo turno in virtù dei successi sul cinese Yunchaokete e sull’indiano Singh.

Unitamente a loro, avanza anche Gian Marco Ortenzi, che continua a stupire tutti gli appassionati: quest’oggi, a cadere sotto i colpi del 17enne laziale è stato il brasiliano Pucinelli De Almeida. Al prossimo turno, si prospetta un match complicato contro Nick Hardt, dominicano che ha battuto il lucky loser Malgaroli (entrato al posto della tds 2 Nijboer) per 6-2 6-4.

Sorprendente e rocambolesca vittoria per Lorenzo Musetti ai danni di Riccardo Di Nocera: conquistato il primo set per 6-4, Musetti si è trovato in grande difficoltà nel secondo parziale e, da 2-5 sotto, è riuscito a vincere cinque giochi di fila e a chiudere con lo score di 6-4 7-5.

Battaglia vincente per Davide Tortora contro il classe 2003 Luca Nardi. Davanti ad un folto pubblico, ad avere la meglio è stato il giocatore più esperto, tradito in diverse occasioni dal servizio, colpo che però ha funzionato nei momenti importanti. Bella partita, sicuramente la più lottata di giornata: ogni punto si è rivelato essere importante per l’esito finale.

Il 17enne Tortora approda dunque al secondo turno e andrà a sfidare Bang Shuo Yin, proveniente da Taipei e numero dodici del tabellone.

Fra gli altri italiani, ok Francesco Liucci e Jannik Sinner, fuori Lorenzo Rottoli, Gabriele Bosio, Filippo Speziali e Giulio Zeppieri, sconfitto dal numero uno Rubio Fierros.

TORNEO FEMMINILE – Esordio con vittoria a sorpresa per Monica Cappelletti a Salsomaggiore. L’azzurra, classe 1999, ha superato col punteggio di 6-3 6-2 la belga Axana Mareen, quinta testa di serie. Per la giocatrice tesserata con il Circolo Tennis Trento, ora un impegno sulla carta più agevole contro Martina Biagianti, wild card.

Per i colori italiani, vince anche Alice Amendola, abile a far suo il derby con la compagna di doppio Alessia Tagliente per 6-4 7-5.

Niente da fare per Harriet Hamilton, mai in partita contro Kristina Novak, e Giulia Peoni, beffata per 7-6 al terzo parziale dalla statunitense Victoria Hu. Avanti per 3-2 nel tiebreak decisivo, la toscana ha commesso due doppi falli consecutivi, andando sul 3-4; da qui è cominciata la rimonta fino al 6-4 ma due match point non sfruttati ne hanno sancito l’amara eliminazione.

Nessun problema per la numero tre Iamachkine; annientata la svizzera Tsygourova. Grazie al ritiro della russa Novikova (entrata nel main draw come lucky loser), Rico Garcia accede al secondo turno senza scendere in campo.

RISULTATI TORNEO MASCHILE:

Rubio Fierros (1,Mex) b. Zeppieri (Ita) 64 62

Bencic (Sui) b. Mo (Chn) 76 26 76

Musetti (Ita) b. Di Nocera (Ita) 64 75

Sheyngezikht (8,Bul) b. Khamis (Egy) 64 61

Iannacone (Ita) b. Yunchaokete (9,Chn) 63 61

Han (13,Kor) b. Kranic (Cro) 64 61

Frinzi (7,Ita) b. Singh (Ind) 63 60

Thiem (Aut) b. Speziali (Ita) 61 60

Ortenzi (Ita) b. Pucinelli De Almeida (14,Bra) 61 62

Tortora (Ita) b. Nardi (Ita) 76 36 76

Krainer (Aut) b. Bosio (Ita) 62 62

Liucci (Ita) b. Rottoli (Ita) 61 62

Sinner (Ita) b. Gimenez (Bra) 16 76 62

Hardt (Dom) b. Malgaroli (Ita) 62 64

RISULTATI TORNEO FEMMINILE:

Rico Garcia (7,Col) b. Novikova (Rus) walkover

Hu (Usa) b. Peoni (Ita) 62 26 76

Cappelletti (Ita) b. Mareen (5,Bel) 63 62

Iamachkine (3,Per) b. Tsygourova (Sui) 62 61

Novak (Slo) b. Hamilton (Ita) 62 61

Amendola (Ita) b. Tagliente (Ita) 64 75

Lorenzo Carini