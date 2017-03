Novak Djokovic non giocherà a Miami: “credo che tutte le energie spese a livello fisico nel passato abbiano lasciato un segno sul mio corpo”

La notizia era nell’aria, adesso è ufficiale. Il tennista serbo Novak Djokovic, n°2 Atp, annuncia, attraverso la sua pagina Facebook, di non disputare il Miami Open 2017, Atp World Tour Masters 1000 al via mercoledì prossimo. Ciò significa che il campione serbo perderà altri 1000 punti nella classifica Atp, allontanandosi ulteriormente dalla vetta. Il rientro è previsto verosimilmente per il torneo di Montecarlo, che aprirà la stagione europea sulla terra rossa.

Queste le parole di Nole: “Ho una notizia molto deludente da condividere con voi per quanto riguarda il torneo di Miami. Il mio medico ha fortemente sconsigliato di giocare perché il mio infortunio al gomito, che continuo a portare avanti da mesi, è peggiorato nel corso della settimana passata. Farò tutto quanto in mio potere per recuperare e fare tutte le terapie necessarie per essere in grado di tornare in campo il prima possibile. Purtroppo, non sarò in grado di difendere il mio titolo a Miami questa settimana. Credetemi, è molto scioccante per me, come lo è per voi. Ho avuto risultati incredibili e ho vinto lì il mio primo Masters 1000 e iniziando la mia cavalcata verso la cima della classifica mondiale. Senza dubbio nello sport le sconfitte più grandi e dolorose vengono dagli infortuni, e non dagli avversari. Sono fortunato che in tutta la mia carriera non ho avuto molti infortuni, ma credo che tutte le energie spese a livello fisico nel passato abbiano lasciato un segno sul mio corpo. Resto eternamente grato per tutto l’amore e il sostegno che ricevo da voi. Grazie per credere sempre in me”.

Su Twitter: “Mi scuso con i miei fan che hanno acquistato i biglietti per vedermi giocare dal vivo al Miami Open. Purtroppo, sono infortunato e non sarò in grado di competere”.

Dopo la sconfitta subita per mano di Nick Kyrgios ad Indian Wells, il serbo era tornato a Montecarlo per sottoporsi ad alcuni controlli al gomito destro ed oggi la decisione di rinunciare al torneo americano.

Antonio Galizia