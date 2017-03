Nick Kyrgios elimina Novak Djokovic negli ottavi di finale di Indian Wells (Video)

Qualcosa sta cambiando nel circuito ATP. La tirannia imposta da Novak Djokovic e Andy Murray è ormai in serio pericolo merito anche dai giovani talenti emergenti e molto carismatici come Nick Kyrgios che ha sconfitto l’attuale n.2 del mondo negli ottavi di finale del torneo di Indian Wells, con il risultato di 64 76 (3) dopo 1 ora e 52 minuti di partita.

Dopo 19 vittorie consecutive e tre successi di finale ad Indian Wells, Novak Djokovic deve porre fine al suo dominio in terra americana.

Zero palle break concesse, quattordici aces, 86% punti vinti con la prima ed ora Nick sfiderà ai quarti uno tra Federer o Nadal.

Da segnalare che Kyrgios nel primo parziale ha messo a segno il break decisivo nel primo game (a 30) e poi senza avere alcun problema sui propri turni di battuta portava a casa il parziale per 6 a 4, dopo aver messo a segno un ace sulla palla set.

Nel secondo parziale Djokovic annullava sul 5 pari due palle break, ma nel tiebreak l’australiano si portava subito sul 6 a 2, prima di chiudere la partita senza problemi per 7 punti a 3.

La partita punto per punto



ATP Indian Wells Nick Kyrgios [15] Nick Kyrgios [15] 6 7 Novak Djokovic [2] Novak Djokovic [2] 4 6 Vincitore: N. KYRGIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 ace 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 N. Djokovic 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

N. Kyrgios – N. Djokovic

01:51:54

14 Aces 3

4 Double Faults 0

61% 1st Serve % 61%

36/42 (86%) 1st Serve Points Won 35/50 (70%)

14/27 (52%) 2nd Serve Points Won 18/32 (56%)

0/0 (0%) Break Points Saved 4/5 (80%)

11 Service Games Played 11

15/50 (30%) 1st Return Points Won 6/42 (14%)

14/32 (44%) 2nd Return Points Won 13/27 (48%)

1/5 (20%) Break Points Won 0/0 (0%)

11 Return Games Played 11

50/69 (72%) Total Service Points Won 53/82 (65%)

29/82 (35%) Total Return Points Won 19/69 (28%)

79/151 (52%) Total Points Won 72/151 (48%)