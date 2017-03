Challenger Buenos Aires: Tabellone di Quali. Nessun azzurro presente

Challenger Buenos Aires CH | Cemento | $50.000

(1) Lindell, Christian vs (WC) Tirante, Thiago Agustin

Vernier, Michel vs Dellien, Hugo

Molteni, Andres vs (WC) Aranguren, Francisco

Egea, Franco Emanuel vs (7) Luz, Orlando

(2) Santanna, Bruno vs Olivieri, Genaro Alberto

Neis, Fabricio vs Martinez, Mateo Nicolas

Tenti, Fermin vs D’Annunzio, Felipe

Varillas, Juan Pablo vs (8) Hocevar, Ricardo

(3) Dutra da Silva, Daniel vs (WC) Cerundolo, Juan Manuel

(WC) Geller, Axel vs Felder, Marcel

Gerini, Tomas vs Mora, Daniel

(WC) Tonello, Gaston vs (6) Zormann, Marcelo

(4) Agamenone, Franco vs De Paula, Fabiano

Kohen, Alan vs Cerundolo, Francisco

Bruna, Esteban vs (WC) Sonne, Tobias

Moreno, Federico vs (5) Zukas, Matias