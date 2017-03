Challenger Zhuhai: I risultati della terza giornata. Vanni ai quarti di finale. Out al secondo turno Sonego e Napolitano (Video)

Luca Vanni approda ai quarti di finale.

Il tennista toscano ha sconfitto all’esordio Jason Jung con il risultato di 64 64.

Ai quarti di finale Lucone sfiderà Uladzimir Ignatik che ha sconfitto il nostro Lorenzo Sonego con un doppio 64.

Esce di scena anche Stefano Napolitano.

Jason Jung vs [4] Luca Vanni



CH Zhuhai Jason Jung Jason Jung 4 4 Luca Vanni [4] Luca Vanni [4] 6 6 Vincitore: L. VANNI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 J. Jung 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Vanni 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-4 → 3-5 J. Jung 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Vanni 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 J. Jung 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 L. Vanni 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Jung 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Vanni 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Jung 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Vanni 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Jung 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Vanni 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-5 → 3-5 J. Jung 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 L. Vanni 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-4 → 1-5 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 1-4 L. Vanni 15-0 ace 30-0 ace 0-3 → 0-4 J. Jung 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 L. Vanni 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Jung 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

3 Aces 104 Double Faults 167% 1st Serve % 53%31/43 (72%) 1st Serve Points Won 21/27 (78%)8/21 (38%) 2nd Serve Points Won 16/24 (67%)3/6 (50%) Break Points Saved 0/1 (0%)10 Service Games Played 106/27 (22%) 1st Return Points Won 12/43 (28%)8/24 (33%) 2nd Return Points Won 13/21 (62%)1/1 (100%) Break Points Won 3/6 (50%)10 Return Games Played 1039/64 (61%) Total Service Points Won 37/51 (73%)14/51 (27%) Total Return Points Won 25/64 (39%)53/115 (46%) Total Points Won 62/115 (54%)

170 Ranking 139

27 Age 31

Torrance, CA, USA Birthplace Castel del Piano, Italy

Torrance, CA, USA Residence Foiano della Chiana, Italy

5’10” (177 cm) Height 6’6″ (198 cm)

150 lbs (68 kg) Weight 207 lbs (94 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/1 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$172,804 Career Prize Money $528,482

Stefano Napolitano vs Agustin Velotti



CH Zhuhai Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 6 2 Agustin Velotti Agustin Velotti 7 4 6 Vincitore: A. VELOTTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Velotti 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 A. Velotti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Velotti 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Velotti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Velotti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* ace 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Velotti 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 A. Velotti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 S. Napolitano 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Velotti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Velotti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-1 → 4-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 A. Velotti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Velotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

5 Aces 101 Double Faults 258% 1st Serve % 52%42/75 (56%) 1st Serve Points Won 38/62 (61%)30/55 (55%) 2nd Serve Points Won 32/57 (56%)17/22 (77%) Break Points Saved 13/17 (76%)15 Service Games Played 1524/62 (39%) 1st Return Points Won 33/75 (44%)25/57 (44%) 2nd Return Points Won 25/55 (45%)4/17 (24%) Break Points Won 5/22 (23%)15 Return Games Played 1572/130 (55%) Total Service Points Won 70/119 (59%)49/119 (41%) Total Return Points Won 58/130 (45%)121/249 (49%) Total Points Won 128/249 (51%)

175 Ranking 190

21 Age 24

Biella, Italy Birthplace N/A

Pollone, Italy Residence N/A

6’5″ (195 cm) Height N/A

198 lbs (90 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/1

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$114,317 Career Prize Money $249,501

[8] Uladzimir Ignatik vs [Q] Lorenzo Sonego



CH Zhuhai Uladzimir Ignatik [8] Uladzimir Ignatik [8] 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 4 4 Vincitore: U. IGNATIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 U. Ignatik 0-15 15-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 U. Ignatik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 U. Ignatik 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 U. Ignatik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 U. Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 U. Ignatik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 U. Ignatik 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

7 Aces 45 Double Faults 162% 1st Serve % 71%31/39 (79%) 1st Serve Points Won 33/46 (72%)13/24 (54%) 2nd Serve Points Won 7/19 (37%)3/3 (100%) Break Points Saved 5/7 (71%)10 Service Games Played 1013/46 (28%) 1st Return Points Won 8/39 (21%)12/19 (63%) 2nd Return Points Won 11/24 (46%)2/7 (29%) Break Points Won 0/3 (0%)10 Return Games Played 1044/63 (70%) Total Service Points Won 40/65 (62%)25/65 (38%) Total Return Points Won 19/63 (30%)69/128 (54%) Total Points Won 59/128 (46%)

163 Ranking 311

26 Age 21

Minsk, Belarus Birthplace Torino, Italy

Belarus, Slovakia Residence N/A

6’0″ (182 cm) Height N/A

181 lbs (82 kg) Weight 161 lbs (73 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2007 Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$460,170 Career Prize Money $60,313

Challenger Zhuhai CH | Cemento | $50.000 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

3. Laslo Djere / Blaz Kavcic vs [3] Mao-Xin Gong / Ze Zhang (non prima ore: 07:30)



CH Zhuhai Laslo Djere / Blaz Kavcic • Laslo Djere / Blaz Kavcic 30 3 Mao-Xin Gong / Ze Zhang [3] Mao-Xin Gong / Ze Zhang [3] 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Djere / Kavcic 15-0 30-0 3-5 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Djere / Kavcic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Djere / Kavcic 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 M. Gong / Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 L. Djere / Kavcic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-2 → 1-2 M. Gong / Zhang 15-0 30-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Djere / Kavcic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Yuki Bhambri vs [5] Blaz Kavcic



CH Zhuhai Yuki Bhambri Yuki Bhambri 0 5 Blaz Kavcic [5] • Blaz Kavcic [5] 0 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Kavcic 5-1 Y. Bhambri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Y. Bhambri 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Y. Bhambri 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [PR] Yuki Bhambri / Jeevan Nedunchezhiyan vs [WC] Di Wu / Zhizhen Zhang (non prima ore: 07:30)



CH Zhuhai Yuki Bhambri / Jeevan Nedunchezhiyan Yuki Bhambri / Jeevan Nedunchezhiyan 2 4 Di Wu / Zhizhen Zhang Di Wu / Zhizhen Zhang 6 6 Vincitori: WU / ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Wu / Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Y. Bhambri / Nedunchezhiyan 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Wu / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 Y. Bhambri / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 D. Wu / Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-3 → 2-4 Y. Bhambri / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 ace 1-3 → 2-3 D. Wu / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 1-3 Y. Bhambri / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 D. Wu / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Y. Bhambri / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Wu / Zhang 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Y. Bhambri / Nedunchezhiyan 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-5 → 2-5 D. Wu / Zhang 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Y. Bhambri / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 D. Wu / Zhang 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Y. Bhambri / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 D. Wu / Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Y. Bhambri / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Hsien-Yin Peng / Sanchai Ratiwatana vs Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi



CH Zhuhai Hsien-Yin Peng / Sanchai Ratiwatana [4] • Hsien-Yin Peng / Sanchai Ratiwatana [4] 0 3 1 Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi Ruan Roelofse / Chu-Huan Yi 0 6 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Peng / Ratiwatana 1-1 R. Roelofse / Yi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Peng / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Roelofse / Yi 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 H. Peng / Ratiwatana 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-5 → 3-5 R. Roelofse / Yi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-4 → 2-5 H. Peng / Ratiwatana 0-15 15-15 30-15 30-30 1-4 → 2-4 R. Roelofse / Yi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 H. Peng / Ratiwatana 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 1-2 → 1-3 R. Roelofse / Yi 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 H. Peng / Ratiwatana 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Roelofse / Yi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [1] Antonio Sancic / Franko Skugor vs [WC] Siyu Liu / Rigele Te