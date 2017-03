Roland Garros: Garbine Muguruza svela già il completo che indosserà

Mancano ancora due mesi all’inizio del torneo ma Garbine Muguruza e Stella McCartney hanno deciso in comune accordo di rivelare l’outfit che verrà utilizzato dalla tennista spagnola al Roland Garros, evento vinto lo scorso anno.

Ready for Paris # Gracias @stellamccartney @adidasTennis! See my full outfit at https://t.co/w2gL2MZfnU #MyGame pic.twitter.com/ts46UJg5pp

— Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 1 marzo 2017