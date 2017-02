WTA Acapulco: Discreta prova di Francesca Schiavone che si arrende a Monica Puig

Niente da fare per Francesca Schiavone sconfitta all’esordio nel torneo WTA International di Acapulco ($250.000, hard).

La tennista milanese è stata eliminata dalla Campionessa Olimpica in carica, Monica Puig, con il risultato di 64 76 (4) in 1 ora e 45 minuti di partita.

Nel primo set Francesca cedeva il servizio nel primo gioco, ai vantaggi e dopo aver commesso tre doppi falli nel game, uno anche sulla palla break.

Sul 2 a 3 l’azzurra, dal 15-40, mancava due palle break e poi dopo aver annullato nel game successivo due palle per il doppio break, sul 4 a 5 mancava un altro break point per impattare sul 5 pari, con la Puig che alla quarta palla set a disposizione, teneva la battuta e chiudeva la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set l’azzurra sotto per 3 a 5, recuperava il break nel decimo gioco (a 15).

Si andava al tiebreak e qui la Puig piazzava il minibreak decisivo sul 2 a 1, quando la Schiavone commetteva un errore di diritto.

Sul 5 a 4 e due servizi a disposizione, la Puig piazzava altri due servizi vincenti e chiudeva la partita per 7 punti a 4.

La partita punto per punto



WTA Acapulco Francesca Schiavone Francesca Schiavone 4 6 Monica Puig [4] Monica Puig [4] 6 7 Vincitore: M. PUIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Puig 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 M. Puig 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 F. Schiavone 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Puig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 F. Schiavone 15-0 30-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Puig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 M. Puig 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 2-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Puig 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Puig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 M. Puig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Puig 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

F. Schiavone – M. Puig

01:45:42

4 Aces 3

3 Double Faults 3

46% 1st Serve % 57%

23/32 (72%) 1st Serve Points Won 32/43 (74%)

24/38 (63%) 2nd Serve Points Won 21/32 (66%)

4/6 (67%) Break Points Saved 4/5 (80%)

11 Service Games Played 11

11/43 (26%) 1st Return Points Won 9/32 (28%)

11/32 (34%) 2nd Return Points Won 14/38 (37%)

1/5 (20%) Break Points Won 2/6 (33%)

11 Return Games Played 11

47/70 (67%) Total Service Points Won 53/75 (71%)

22/75 (29%) Total Return Points Won 23/70 (33%)

69/145 (48%) Total Points Won 76/145 (52%)

156 Ranking 42

36 Age 23

Milan, Italy Birthplace San Juan, Puerto Rico

Milan, Italy Residence Miami, FL, USA

5′ 5 1/2″ (1.66 m) Height 5′ 7″ (1.70 m)

132 lbs. (60 kg) Weight 140 lbs. (64 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (1998) Turned Pro Pro (September 2010)

3/5 Year to Date Win/Loss 6/5

0 Year to Date Titles 0

7 Career Titles 1

$10,868,459 Career Prize Money $1,949,673