WTA Dubai: Il Tabellone Principale. C’è Roberta Vinci

C’è Roberta Vinci nel tabellone principale del torneo WTA Premier 5 di Dubai ($2.666.000, hard).

L’azzurra, n.16 del seeding, sfiderà all’esordio Kristyna Pliskova classe 1992 e n.58 WTA.

Main Draw – Parte Alta

(1) Kerber, Angelique vs Bye

Jankovic, Jelena vs (WC) Barthel, Mona

Shvedova, Yaroslava vs Puig, Monica

Larsson, Johanna vs (15) Garcia, Caroline

(12) Stosur, Samantha vs Qualifier

Zhang, Shuai vs Konjuh, Ana

Brengle, Madison vs Doi, Misaki

Bye vs (8) Vesnina, Elena

(3) Cibulkova, Dominika vs Bye

Makarova, Ekaterina vs Qualifier

Davis, Lauren vs Qualifier

Pliskova, Kristyna vs (16) Vinci, Roberta

(9) Strycova, Barbora vs Mchale, Christina

Qualifier vs Osaka, Naomi

Qualifier vs Arruabarrena, Lara

Bye vs (7) Svitolina, Elina

Main Draw – Parte Bassa

(5) Muguruza, Garbiñe vs Bye

Bondarenko, Kateryna vs Qualifier

(WC) Buyukakcay, Cagla vs Golubic, Viktorija

Kasatkina, Daria vs (10) Wozniacki, Caroline

(13) Bertens, Kiki vs Bellis, Catherine

Siegemund, Laura vs Qualifier

Pironkova, Tsvetana vs Putintseva, Yulia

Bye vs (4) Radwanska, Agnieszka

(6) Konta, Johanna vs Bye

(WC) Peng, Shuai vs Tsurenko, Lesia

Begu, Irina-Camelia vs Sevastova, Anastasija

Riske, Alison vs (11) Vandeweghe, CoCo

(14) Pavlyuchenkova, Anastasia vs Qualifier

Wang, Qiang vs Ostapenko, Jelena

Mladenovic, Kristina vs Siniakova, Katerina

Bye vs (2) Pliskova, Karolina