Australian Open: un buon Seppi cede a Wawrinka perdendo tre tiebreak (di M. Mazzoni)

Andreas Seppi gioca un buon tennis ma non sufficiente a superare il campione 2014 Stan Wawrinka. Una partita tirata (quasi 3h di gioco in soli tre set), dominata dal servizio, e risolta in tre tiebreak in cui lo svizzero è stato più freddo, potente e preciso. Un match deciso su pochi punti, su pochi momenti, in cui è venuta fuori la maggior classe di Stan, la capacità di spingere la palla giusta e cogliere l’attimo. Ad essere sinceri, per tutto il match non si è mai avvertita la sensazione che l’azzurro potesse scappare via, a meno di un calo di Wawrinka che non c’è stato. Lo svizzero non è stato perfetto: a volte lento nel cercare la palla coi piedi, forse fin troppo conservativo nella posizione alla risposta, con troppo campo da difendere – e qua bravissimo Andreas ad entrare molte volte col dritto dopo aver piazzato una prima solida. Però Stan ha servito bene, sempre nei momenti decisivi e trovato un ritmo travolgente col dritto. Un Wawrinka che diventa sempre più pericoloso, vista anche la clamorosa eliminazione di Murray avvenuta stamani.

Seppi ha confermato tutto il buono mostrato in questo torneo. Reattivo e continuo fisicamente, è stato per tutto il match estremamente lucido, presente, e tatticamente perfetto. Ha cercato di tenere ritmi alti, di non restare inchiodato nella diagonale di rovescio, di far correre Stan, aprendo spesso per primo il campo. Ha servito molto bene, restando aggrappato alla partita anche quando l’avversario riusciva a tenere i suoi turni di servizio con molta facilità e metteva pressione alla risposta. Unica vera pecca tecnica di Seppi è il non essere mai riuscito ad incidere alla risposta, soprattutto per merito del servizio di Stan, ma anche sprecando alcune occasioni che avrebbero potuto consentirgli di allungare il match, e chissà… Resta un eccellente torneo per Andreas, che in molti davano un po’ in disarmo dopo il recente matrimonio, ma che invece si è presentato down under in splendida condizione psico fisica. Ecco la cronaca del match

Si inizia alle 5.48, ora italiana, con Wawrinka che scarica una botta ingestibile al servizio. Altro Ace, ma Andy si fa trovare pronto. Lavora bene dal centro, risponde aggressivo e strappa subito una palla break, che Stan annulla con una prima al centro molto pesante. Arriva una seconda chance per l’azzurro grazie ad un passante “maligno” in back che sorprende lo svizzero. E’ quella buona, errore di Wawrinka e break per Seppi, avanti 1-0. Stan stenta a prendere ritmo col dritto, non trova sicurezza (lungo, corto, in rete). Andreas gioca sicuro dal centro, mena le danze e viene pure a rete in contro tempo a prendersi il punto del 2-0. Pulito, sicuro, un eccellente Seppi all’avvio. Stan trova un paio di dritti finalmente precisi, vince il suo primo game del match, ma è ancora imballato, lento nell’arrivare sulla palla, poco preciso quando accelera, perdendo a volte il campo nettamente. Seppi avanza sicuro, 3-1. Wawrinka trova ritmo al servizio, a zero resta in scia, 3-2. Sesto game, Stan intensifica la spinta, Andreas commette un paio di errori in difesa, ed è “punito” da un nastro beffardo che gli costa il 15-40, e prime due palle break per lo svizzero. Se la gioca bene Wawrinka, che dal centro fa correre l’azzurro cambiando più volte ritmo, fino a provocare l’errore con uno slice senza peso sul dritto, affossato in rete da Andy. Break Wawrinka, 3 pari e 4-3 in un amen, grazie al servizio adesso molto ficcante. Il set segue i servizi, senza particolari sussulti, con Wawrinka a forzare di più e Seppi attento a tenere ritmi alti e la prima in campo. 6 pari, è tiebreak. Parte forte Stan, prima angolata e botta di dritto, 1-0. Coraggio Seppi, prima al corpo e smorzata, vedendo lo svizzero ben lontano dietro. Ace al T, 2-1 Seppi. Wawrinka spinge a tutta, 3-2 per lui. Primo scambio del tiebreak, lo vince Stan attaccando bene la rete in contro tempo e chiudendo di volo. 4-2 Wawrinka, e poi 5-2 con l’ennesima accelerazione imprendibile di diritto (qua troppo corto il palleggio dell’azzurro). Chiude 7-2 Stan. Un set equilibrato, ma in cui Wawrinka dopo la lentezza dell’avvio ha preso ritmo con la prima e col dritto, diventando sempre più dominante nei suoi turni di battuta. E le statistiche dicono che ha fatto il doppio dei vincenti dell’altoatesino.

Secondo set, Seppi al servizio. Serve bene, si porta avanti 1-0, ma la “brutta notizia” per lui è che Stan continua a martellare con la battuta, trovando addirittura un Ace con la seconda, che gli vale il punto dell’1 pari. Inoltre Andreas continua a soffrire quando, nello scambio, Wawrinka lavora col back spezzando il ritmo, sempre sul duo dritto, colpo in cui va spesso in difficoltà affrontando palle senza peso. La sensazione è che se lo svizzero non scende nei suoi turni di battuta, per il nostro è una impresa quasi impossibile. Il secondo parziale avanza seguendo i servizi, anche con qualche game più complicato ai vantaggi, ma senza palle break. Wawrinka veleggia su velocità altissime col dritto, vincendo quasi tutti gli scambi sulla diagonale, entrando alla prima palla più corta dell’altoatesino. Non si scambia molto, visto che anche Seppi serve preciso e dal centro muove bene Stan, provocando errori. Wawrinka non sempre è dinamico alla risposta, e parte da una posizione abbastanza arretrata che gli apre fin troppo il campo. 4 pari, con alcuni rovesci da cineteca dello svizzero a svegliare il pubblico, non molto coinvolto da un match tecnicamente non brutto ma fin troppo lineare. Di fatto sul servizio di Stan non si gioca, oltre il 70% di punti vinti, sia con la prima che con la seconda; non tanto inferiori i numeri di Seppi, molto attento al servizio. Undicesimo game, prima scossa del set. Wawrinka aggredisce alla risposta, e la prima di Andy si perde. 15-40, due palle break delicatissime. Niente prima, un nastro beffardo chiama Stan avanti, passato da un lob perfetto. Una solida prima al centro cancella la seconda chance. Arriva una terza palla break (nastro stavolta sfortunato), cancellata da uno schema servizio e dritto perfetto. Si salva Seppi, grazie ad un rovescio in totale accelerazione lungo linea spettacolare. 6-5 Seppi. A quindici lo svizzero tiene il servizio, ancora il tiebreak a decidere il set. Grande scambio di Andreas nel terzo punto, grazie ad un improvviso rovescio lungo linea che prende in contropiede Stan e lo costringe in difesa, sbagliando. 2-1 Seppi, che però commette un brutto errore in scambio, perdendo il mini break. 3-2 Seppi, poi 4-3 Wawrinka. L’azzurro esagera nella spinta del cross di rovescio sul 4 pari, scelta tattica corretta (campo aperto) ma esecuzione errata. 5-4 Wawrinka e servizio, che con un paio di botte delle sue (accelerazione di rovescio splendida) chiude il secondo set. Altro parziale equilibrato, dominato dai servizi, con Stan più attento e potente al momento decisivo.

Terzo set, Wawrinka inizia alla battuta, e subito mette la testa avanti in scioltezza. Seppi non molla niente, a 15 tiene il servizio. Anche il terzo set avanza, un po’ stancamente, senza sussulti, seguendo i servizi. Andreas è bravo a variare tra botte al centro e servizi più lavorati esterni, e nemmeno Wawrinka trova grande ritmo alla risposta. Settimo gioco, Seppi è molto aggressivo, un paio di rovesci mettono in difficoltà lo svizzero, ma sul 30 pari Andy sciupa una piccola occasione affossando una risposta banale in rete. Stan ringrazia, servizio esterno imprendibile, 4-3 avanti. Ottavo game, Wawrinka rompe gli indugi. Risponde a tutto braccio, e trova un paio di impatti dei suoi. L’azzurro subisce, crolla 0-30, e la prima non l’aiuta. Stan lo aiuta, sciupando malamente una chance sul 15-30, con un rovescio in back che vola via. 30 pari. Bravo però Wawrinka ad uscire con un dritto lungo linea perfetto da uno scambio con entrambi fuori posizione. 30-40, prima palla break del set, che manderebbe Stan a servire per il match. Si scambia, a basso ritmo, e lo svizzero sbaglia per primo un back, lento nella ricerca della palla con i piedi. C’è bagarre, uno dei pochi game davvero lottati dell’intero incontro. Seppi esce male dal servizio e fuori equilibrio rischia un rovescio lungo linea, che vola largo. Altra palla break per lo svizzero, …e va bene ad Andreas, perché una chiamata errata ferma Wawrinka, prontissimo a sparare una delle sue bordate di rovescio. Bravo Seppi a cogliere l’occasione, e cancellare la chance con un Ace, ma rovina tutto con un doppio fallo. Otto minuti, due palle break cancellate, Seppi impatta sul 4 pari. Wawrinka non si scompone per le occasioni mancate, serve alla grande (16esimo Ace) e sale 5-4. Andy, chiamato a restare in partita, resta lucido. La prima funziona, il rovescio meno. Si va ai vantaggi. Lo svizzero gioca un passantino di rovescio in corsa delizioso, una delle esecuzioni più belle dell’intero match; l’azzurro non molla, tenendo il campo con le unghie, restando solido e tatticamente perfetto. 5 pari. Wawrinka strappa un paio di colpi, lunghi, 0-30, situazione inedita nel set per lui. La battuta non lo tradisce, Ace, grandi botte, …ma anche un regalo clamoroso, una volee spinta con troppo impeto, a campo aperto, che gli costa il 30-40, e palla break! Seppi può affrontare la seconda, ci prova spingendo il dritto, ma rischia troppo perché la palla era lunga e veloce, affossando in rete. La lotta continua, altro scambio con vari cambi di ritmo, e stavolta è Stan a perdere la misura. Altra palla break per l’azzurro, ed il break arriva! Bravo Andy a prendere possesso del centro del campo, e scaricare un dritto cross imprendibile. 6-5, va a servire per il terzo set. Sfrutta al meglio la prima esterna, aprendosi il campo ed entrando col dritto, ma avverte la tensione, scomponendosi in un paio di esecuzioni. 30 pari. Il 12esimo Ace gli vale il primo set point, sciupato per un errore di scambio. Wawrinka lo punisce, aggredendo un servizio troppo docile e scaricando la potenza del dritto. Palla break Wawrinka. Bravo Seppi a trovare un servizio vincente al centro, ma sbaglia un dritto all’uscita dal servizio, e ne concede un’altra. Si prende un rischio Stan, col dritto, ma finisce di poco larga. Parità. Andreas si butta con coraggio in avanti, ma finisce corto, ed il rivale lo castiga. Stavolta la prima non lo aiuta, un rovescio vola via lungo… break Wawrinka, 6 pari, altro tiebreak. Inizia malissimo l’azzurro, con uno smash disastroso. Si riprende punendo un attacco corto di Wawrinka, 1 pari e 2-1 Seppi. 3-1 Andreas, con un errore dello svizzero, quindi 3-2. Stan inchioda Seppi sulla diagonale di rovescio, scaricando un colpo più pesante dell’altro, si gira sul 3 pari. Stan coglie il momento, fa sentire la sua presenza in campo, spinge a tutta e strappa un altro punto, 4-3 e 5-3. Ormai gioca sul velluto, un altro winner straordinario lo porta 6-3, tre match point. Un rovescio in risposta da cineteca sul 6-4 è quello decisivo, 7-4 e vittoria per lo svizzero, che continua la sua corsa in quest’Australian Open delle sorprese. Con Djokovic e Murray clamorosamente out, attenzione anche a Stan per il titolo.

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



GS Australian Open S. Wawrinka [4] S. Wawrinka [4] 7 7 7 A. Seppi A. Seppi 6 6 6 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 ace 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 1-1 → 2-1 A. Seppi 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-6 → 6-6 A. Seppi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 30-0 ace 4-5 → 5-5 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Seppi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* ace 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 A. Seppi 15-0 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Seppi 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Seppi 0-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Seppi 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

S. Wawrinka - A. Seppi

17 Aces 12

2 Doubles Faults 3

52 Winners 37

41 Unforced Errors 40

13/24 (54%) Net Points Won 14/19 (74%)

56% 1st Serves In 62%

53/66 (80%) 1st Serve Points Won 62/84 (74%)

34/51 (67%) 2nd Serve Points Won 26/51 (51%)

2/4 (50%) Break Points Saved 7/9 (78%)

73/135 (54%) 1st Return Pts Won 64/117 (55%)

25/51 (49%) 2nd Return Pts Won 17/51 (33%)

2/9 (22%) Break Points Won 2/4 (50%)

87/117 (74%) Total Service Pts Won 88/135 (65%)

47/135 (35%) Total Return Pts Won 30/117 (26%)

134/252 (53%) Total Points Won 118/252 (47%)

163 mins Duration 163 mins

184 kph / 114 mph Avg. 1st Serve Speed 184 kph / 114 mph

154 kph / 96 mph Avg. 2nd Serve Speed 144 kph / 90 mph

211 kph / 131 mph Fastest Serve 198 kph / 123 mph