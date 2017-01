Noah Rubin e l’incontro con Federer: “Dopo la partita gli ho detto che è stato un onore giocare contro di lui e che non mi importava del risultato”

E’ stata quella di ieri una giornata particolare per Noah Rubin.

Il tennista americano ha coronato il suo sogno giocando contro il suo idolo Roger Federer nel secondo turno degli Australian Open.

“E’ stato stupendo quando sono entrato in campo. Ho visto che c’era Roger ed ho detto wow c’è Roger. Nel primo set, non riuscivo a smettere di guardarlo dall’altra parte della rete.

Dopo la partita gli ho detto che è stato un onore giocare contro di lui e che non mi importava del risultato. Se non sarà il migliore della storia, sarà tra i due migliori giocatori di sempre e lui mi ha ringraziato e mi ha detto “bella partita”.