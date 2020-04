International Tennis Series, Day 12: altra giornata positiva per il bulgaro Andreev

Si è disputata ieri la dodicesima giornata delle International Tennis Series: nel torneo d’esibizione, in corso di svolgimento sui campi in cemento outdoor di Bradenton (Florida), continua a brillare la stella di Adrian Andreev. Il giovane tennista bulgaro, classe 2001 e n.685 del ranking ATP, ha ottenuto tre successi contro giocatori ben più esperti come Cid Subervi, King e Cerretani.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Dominik Koepfer (GER) – 92 ATP

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Roberto Cid Subervi (DOM) – 221 ATP

Michael Redlicki (USA) – 341 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Nicolas Mejia (COL) – 430 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) – No Rank

Nikola Samardzic (USA) – No Rank

Ivan Yatsuk (USA) – No Rank

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I RISULTATI DI IERI:

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Jamie Cerretani (USA) 4-3(0) 4-1

Adrian Andreev (BUL) b. Evan King (USA) 4-0 4-2

Adrian Andreev (BUL) b. Jamie Cerretani (USA) 4-1 4-1

Roberto Cid Subervi (DOM) b. Evan King (USA) 4-3(1) 4-3(3)

Adrian Andreev (BUL) b. Roberto Cid Subervi (DOM) 2-4 4-3(13) 4-2

Evan King (USA) b. Jamie Cerretani (USA) 4-1 4-3(2)

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Paolo Lorenzi (ITA) 15 – 14 – 1 (93%)

Adrian Andreev (BUL) 20 – 18 – 2 (90%)

Dominik Koepfer (GER) 6 – 5 – 1 (83%)

Roberto Cid Subervi (DOM) 12 – 9 – 3 (75%)

Ivan Yatsuk (USA) 6 – 3 – 3 (50%)

Preston Brown (USA) 8 – 4 – 4 (50%)

Michael Redlicki (USA) 6 – 2 – 4 (33%)

Nicolas Mejia (COL) 6 – 2 – 4 (33%)

Nikola Samardzic (USA) 12 – 4 – 8 (33%)

Evan King (USA) 21 – 4 – 17 (19%)

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) 3 – 0 – 3 (0%)

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3 (0%)

Jamie Cerretani (USA) 11 – 0 – 12 (0%)