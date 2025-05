Da Francavilla al Mare: Francesco Maestrelli in semifinale

Il 22enne pisano, Francesco Maestrelli, è l’ultimo dei quattro semifinalisti dell’Abruzzo Open 2025 di tennis maschile. L’atleta pisano, ultimo italiano rimasto in lizza e già finalista a Francavilla al Mare nell’edizione del 2022, vinta da Matteo Arnaldi, ha, infatti, superato in tre set il francese Benoit Paire che si è arreso con il punteggio di 61/06/16 in 1h15’. Domani, non prima delle ore 17.00, Maestrelli affronterà l’elvetico Stricker nella seconda delle due semifinali dell’Atp Challenger di Francavilla al Mare. Nella prima semifinale, in programma non prima delle 15.00, l’estone Layal affronterà il monegasco Vacherot. Sempre domani, ma con inizio alle ore 12.00, avrà luogo la finale di doppio in cui lo spagnolo Martinez e l’argentino Mena sfideranno i francesi Arribage e Jacq.

Un match dall’andamento piuttosto bizzarro quello tra l’ imprevedibile francese di Avignone e l’azzurro dal gioco potente che ha divertito il numeroso pubblico presente sul centrale del Circolo tennis Sporting Club. Un pubblico che si è diviso tra la passione per il “tennis champagne” del geniale transalpino e il tifo patriottico per l’azzurro Maestrelli. In realtà, la partita vera di Benoit Paire, anche egli finalista a Francavilla nel 2023, è durata poco più di 20 minuti: il tempo necessario per mostrare alcune magie sul campo in terra rossa dell’impianto francavillese e vincere di slancio il primo set. Pur regalando perle di gran classe con i suoi tipici colpi in decontrazione e le improvvise accelerazioni di dritto e di rovescio, Paire deve aver risentito degli sforzi compiuti nelle partite precedenti in cui ha dato fondo a tutte le sue energie. Maestrelli, dal canto suo, è stato abile a non scomporsi ed a rimanere concentrato sul match anche quando il francese, esprimendo un tennis a tratti ingiocabile, sembrava un fiume in piena. Superato un momento critico ad inizio di secondo set quando il francese è andato vicino alla conquista di un altro break, Maestrelli ha cominciato ad allungare gli scambi ed a giocare con più profondità. È stato allora che l’italiano ha capito di poter ribaltare l’esito della partita. Paire si è innervosito, ha rimediato anche un warning e,a poco a poco, ha cominciato a prendere campo ed a mettere a segno vincenti da tutte le direzioni. Ben 11 giochi consecutivi sono stati conquistati dall’azzurro prima che Paire tornasse a fare suo un game. Maestrelli ha vinto con merito ma le emozioni che ha saputo regalare Paire, in questa settimana, il pubblico di Francavilla al Mare non lo dimenticherà facilmente. In ogni caso, lo spettacolo non è mancato negli altri incontri dei quarti di finale che hanno caratterizzato la giornata.

Questi i risultati degli altri tre quarti di finale: Layal (Est)-Sanchez Jover (Esp) 631/64; Vacherot (Mon) -Ymer E. (Swe) 46/63/62; Stricker (Sui) -Coppejans (Bel) 62/75.

Questi i risultati delle semifinali nel torneo di doppio: Martinez/Mena-Eysseric/Goldhoff 67/63/10-8; Arribage/Jacq-Cash/Tracy 75/76(3). Grande la soddisfazione degli organizzatori, in primis il presidente del Circolo tennis, Francesco Ugolini, ed il direttore del torneo, Gianluigi Quinzi, per il successo di pubblico che ci si auspica possa essere replicato anche nelle giornate di domani e di domenica.

Campo Centrale – ore 12:00

Theo Arribage / Gregoire Jacq vs Luis David Martinez / Facundo Mena

Valentin Vacherot vs Mark Lajal (Non prima 15:00)

Dominic Stricker vs Francesco Maestrelli (Non prima 17:00)