Masters e WTA 1000 Madrid: Il programma completo di Mercoledì 30 Aprile 2025. Si parte con Arnaldi e si termina in tarda serata con Lorenzo Musetti

MANOLO SANTANA STADIUM (inizio ore 13:00)

🇺🇸 [5] Madison Keys vs 🇵🇱 [2] Iga Swiatek (WTA)

Non prima delle 16:00

🇬🇧 [5] Jack Draper vs 🇺🇸 [11] Tommy Paul (ATP)

Non prima delle 20:00

🇧🇾 [1] Aryna Sabalenka o 🇺🇸 Peyton Stearns vs 🇺🇦 [24] Marta Kostyuk o Anastasia Potapova (WTA)

Non prima delle 21:30

🇦🇺 [6] Alex De Minaur vs 🇮🇹 [10] Lorenzo Musetti (ATP)

ARANTXA SANCHEZ STADIUM (inizio ore 13:00)

🇺🇸 [16] Frances Tiafoe vs 🇮🇹 Matteo Arnaldi

Non prima delle 15:00

🇷🇺 [7] Mirra Andreeva vs 🇺🇸 [4] Coco Gauff

Segue

🇯🇵 Moyuka Uchijima o 🇷🇺 [21] Ekaterina Alexandrova vs 🇺🇦 [17] Elina Svitolina

Non prima delle 19:30

🇧🇬 [15] Grigor Dimitrov vs 🇨🇦 [LL] Gabriel Diallo

STADIUM 3 (inizio ore 13:00)

🇦🇹 Alexander Erler / 🇩🇪 Constantin Frantzen vs 🇫🇮 [2] Harri Heliovaara / 🇬🇧 Henry Patten (ATP)

Segue

🇸🇻 [1] Marcelo Arévalo / 🇭🇷 Mate Pavić vs 🇬🇧 Jamie Murray / 🇺🇸 Rajeev Ram (ATP)

Segue

🇬🇧 Joe Salisbury / 🇬🇧 Neal Skupski vs 🇺🇸 Christian Harrison / 🇺🇸 Evan King (ATP)

Segue

🇧🇷 / 🇦🇺 Alt Romboli / Smith o 🇦🇷 / 🇦🇷 Gonzalez / Molteni vs 🇮🇳 Rohan Bopanna / 🇺🇸 Ben Shelton (ATP)

COURT 5 (inizio ore 13:00)

🇹🇼 [3] Su-Wei Hsieh / 🇱🇻 Jelena Ostapenko vs 🇧🇷 Beatriz Haddad Maia / 🇩🇪 Laura Siegemund (WTA)

Segue

🇷🇴 Sorana Cîrstea / 🇷🇺 Anna Kalinskaya vs 🇨🇿 Linda Nosková / 🇩🇰 Clara Tauson (WTA)

Segue

🇸🇪 Andre Goransson / 🇳🇱 Sem Verbeek o 🇨🇿 Jakub Mensik / 🇨🇿 Adam Pavlásek vs 🇩🇪 [3] Kevin Krawietz / 🇩🇪 Tim Puetz (ATP)