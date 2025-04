Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Darderi costretto al ritiro contro Tiafoe nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid

Si è conclusa al secondo turno l’avventura di Luciano Darderi al Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano, numero 46 del ranking ATP, è stato costretto al ritiro durante il match di secondo turno contro l’americano Frances Tiafoe, numero 17 del mondo, sul punteggio di 7-5, 3-1 (15-30) in favore dello statunitense.

La partita, che si preannunciava equilibrata anche con i 29 posti di differenza nel ranking mondiale ma non sulla terra, ha visto Darderi lottare con grande determinazione nel primo set. L’italiano ha tenuto testa all’esperto avversario fino al decimo game, quando sul 5-5 e in vantaggio per 40-15 al servizio, ha subito una rimonta inaspettata che ha permesso a Tiafoe di strappare il break decisivo. L’americano ha poi chiuso il parziale per 7-5, mostrando maggiore solidità nei momenti cruciali. Darderi chiamava alla fine del parziale il fisioterapista.

Nel secondo set, i problemi fisici di Darderi sono emersi in modo evidente. Dopo aver perso il servizio nel primo game, l’italiano ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie, con evidenti colpi di tosse durante gli scambi. Sul punteggio di 3-1 in favore di Tiafoe e 15-30 nel quinto game, Darderi ha deciso di ritirarsi dalla competizione.

🎾 🎾 🎾 🇪🇸 Masters & WTA 1000 Madrid Spagna





Terra battuta 👨

ATP Masters 1000 2° TURNO 👩

WTA 1000 3° TURNO 🌤️ Previsioni meteo Madrid, 26 Aprile 2025 21°C min. 7°C

Manolo Santana Stadium – ore 11:00

Mirra Andreeva vs Magdalena Frech



WTA Madrid Mirra Andreeva [7] Mirra Andreeva [7] 0 7 6 0 Magdalena Frech [27] • Magdalena Frech [27] 0 5 3 0 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Magdalena Frech 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Magdalena Frech 15-0 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alex de Minaur vs Lorenzo Sonego



ATP Madrid Alex de Minaur [6] Alex de Minaur [6] 6 6 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 2 3 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Matteo Arnaldi vs Novak Djokovic (Non prima 15:30)



ATP Madrid Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 6 Novak Djokovic [4] Novak Djokovic [4] 3 4 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df df 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Linda Noskova vs Iga Swiatek (Non prima 20:00)



WTA Madrid Linda Noskova [31] Linda Noskova [31] 0 4 2 0 Iga Swiatek [2] • Iga Swiatek [2] 0 6 6 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Iga Swiatek 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Linda Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Joao Fonseca vs Tommy Paul



ATP Madrid Joao Fonseca Joao Fonseca 15 2 Tommy Paul [11] • Tommy Paul [11] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Paul 15-0 15-15 2-2 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 1-2 → 2-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

Arantxa Sanchez Stadium – ore 11:00

Tomas Martin Etcheverry vs Lorenzo Musetti



ATP Madrid Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 2 Lorenzo Musetti [10] Lorenzo Musetti [10] 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-4 → 2-5 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Martin Etcheverry 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1

Madison Keys vs Anna Kalinskaya (Non prima 13:00)



WTA Madrid Madison Keys [5] Madison Keys [5] 0 7 7 0 Anna Kalinskaya [30] Anna Kalinskaya [30] 0 5 6 0 Vincitore: Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Madison Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ann Li vs Coco Gauff



WTA Madrid Ann Li Ann Li 0 2 3 0 Coco Gauff [4] Coco Gauff [4] 0 6 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Ann Li 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Ann Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

Jack Draper vs Tallon Griekspoor (Non prima 19:00)



ATP Madrid Jack Draper [5] Jack Draper [5] 6 6 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 3 4 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Draper 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 4-3 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Draper 0-15 15-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Donna Vekic vs Emma Navarro (Non prima 21:30)



WTA Madrid Donna Vekic [19] • Donna Vekic [19] 0 3 Emma Navarro [11] Emma Navarro [11] 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Donna Vekic 3-4 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Emma Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Stadium 3 – ore 11:00

Diana Shnaider vs Anastasija Sevastova



WTA Madrid Diana Shnaider [13] Diana Shnaider [13] 0 6 6 0 Anastasija Sevastova • Anastasija Sevastova 0 0 0 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasija Sevastova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Anastasija Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Anastasija Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Anastasija Sevastova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Liudmila Samsonova vs Yuliia Starodubtseva



WTA Madrid Liudmila Samsonova [18] Liudmila Samsonova [18] 6 6 0 Yuliia Starodubtseva Yuliia Starodubtseva 2 7 6 Vincitore: Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 1*-5 1*-6 2-6* 6-6 → 6-7 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Liudmila Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Liudmila Samsonova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Liudmila Samsonova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Stefanos Tsitsipas vs Jan-Lennard Struff



ATP Madrid Stefanos Tsitsipas [17] Stefanos Tsitsipas [17] 3 6 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 6 4 3 Vincitore: Tsitsipas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Struff 15-0 15-30 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Struff 0-15 ace 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Struff 15-0 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-3 → 2-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Grigor Dimitrov vs Nicolas Jarry



ATP Madrid Grigor Dimitrov [15] Grigor Dimitrov [15] 6 6 Nicolas Jarry Nicolas Jarry 3 4 Vincitore: Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 N. Jarry 15-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 N. Jarry 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Jarry 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 df 0-0 → 1-0

Frances Tiafoe vs Luciano Darderi



ATP Madrid Frances Tiafoe [16] Frances Tiafoe [16] 30 7 3 Luciano Darderi • Luciano Darderi 15 5 1 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Darderi 15-0 15-30 3-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 7-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 L. Darderi 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

ATP Madrid Kei Nishikori Kei Nishikori 1 4 Denis Shapovalov [29] Denis Shapovalov [29] 6 6 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 0-2 → 0-3 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Kei Nishikorivs Denis Shapovalov

Jiri Lehecka vs Cameron Norrie



ATP Madrid Jiri Lehecka [26] Jiri Lehecka [26] 6 4 0 Cameron Norrie Cameron Norrie 2 6 6 Vincitore: Norrie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 C. Norrie 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Norrie 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 C. Norrie 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Norrie 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 5-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 C. Norrie 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Lehecka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

Beatriz Haddad Maia vs Belinda Bencic (Non prima 13:30)



WTA Madrid Beatriz Haddad Maia [16] Beatriz Haddad Maia [16] 3 6 6 Belinda Bencic Belinda Bencic 6 4 7 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 1-4* 1*-5 2*-5 2-6* 6-6 → 6-7 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Belinda Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Belinda Bencic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Belinda Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Belinda Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 3-0 → 3-1 Belinda Bencic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Belinda Bencic 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Beatriz Haddad Maia 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6

Marcos Giron vs Matteo Berrettini



ATP Madrid Marcos Giron Marcos Giron 7 6 1 Matteo Berrettini [30] Matteo Berrettini [30] 6 7 6 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 M. Giron 30-0 40-15 0-5 → 1-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Giron 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* df 6-6 → 6-7 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Berrettini 30-0 5-5 → 5-6 M. Giron 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Giron 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Karen Khachanov vs Reilly Opelka



ATP Madrid Karen Khachanov [24] Karen Khachanov [24] 0 7 3 Reilly Opelka • Reilly Opelka 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Opelka 3-2 K. Khachanov 15-0 ace ace 2-2 → 3-2 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Opelka 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Opelka 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 K. Khachanov 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Opelka 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-3 → 3-3 R. Opelka 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Opelka 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 ace 0-0 → 0-1

Court 5 – ore 11:00

Sebastian Baez vs Damir Dzumhur



ATP Madrid Sebastian Baez [32] Sebastian Baez [32] 6 1 2 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 1 6 6 Vincitore: Dzumhur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Baez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Baez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 0-3 → 1-3 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-5 → 1-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 D. Dzumhur 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-4 → 0-5 S. Baez 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 D. Dzumhur 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Baez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-0 → 5-1 S. Baez 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 D. Dzumhur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-0 → 4-0 S. Baez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 S. Baez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Gabriel Diallo vs Kamil Majchrzak



ATP Madrid Gabriel Diallo Gabriel Diallo 7 4 6 Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 5 6 4 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-4 → 6-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 2-2 → 3-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 4-5 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Majchrzak 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 6-5 K. Majchrzak 0-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-3 → 4-4 G. Diallo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 2-1 → 2-2 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 G. Diallo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1

Jacob Fearnley vs Tomas Machac



ATP Madrid Jacob Fearnley Jacob Fearnley 1 6 6 Tomas Machac [19] Tomas Machac [19] 6 3 2 Vincitore: Fearnley Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Fearnley 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 J. Fearnley 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 T. Machac 15-0 40-0 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Machac 0-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 J. Fearnley 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Machac 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 T. Machac 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 J. Fearnley 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Alexandre Muller vs Ugo Humbert



ATP Madrid Alexandre Muller Alexandre Muller 6 6 7 Ugo Humbert [21] Ugo Humbert [21] 2 7 6 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Muller 15-0 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Muller 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 U. Humbert 15-0 15-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 df 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 df 3-6* 6-6 → 6-7 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 U. Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 U. Humbert 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Muller 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Muller 30-0 40-0 0-2 → 1-2 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 U. Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Muller 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 U. Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 U. Humbert 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 6 – ore 11:00

Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi vs Timea Babos / Luisa Stefani



WTA Madrid Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi • Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 0 6 6 0 Timea Babos / Luisa Stefani Timea Babos / Luisa Stefani 0 1 0 0 Vincitore: Eikeri / Hozumi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Timea Babos / Luisa Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-0 → 2-1 Timea Babos / Luisa Stefani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger vs Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns Non prima 12:30



WTA Madrid Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 6 4 10 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 3 6 5 Vincitore: Azarenka / Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 10-5 1-0 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Ekaterina Alexandrova / Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Victoria Azarenka / Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Storm Hunter / Ellen Perez vs Leylah Fernandez / Yulia Putintseva



WTA Madrid Storm Hunter / Ellen Perez Storm Hunter / Ellen Perez 6 6 11 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 7 4 9 Vincitore: Hunter / Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 11-9 Storm Hunter / Ellen Perez 11-9 1-0 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 9-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Storm Hunter / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Storm Hunter / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 Storm Hunter / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Storm Hunter / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Storm Hunter / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 1*-2 2-2* 3-2* 3*-3 3*-4 3-5* 3-6* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Storm Hunter / Ellen Perez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Storm Hunter / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 Storm Hunter / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Storm Hunter / Ellen Perez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Storm Hunter / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Storm Hunter / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez / Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Madison Keys / Maria Sakkari vs Magda Linette / Rebecca Sramkova



WTA Madrid Madison Keys / Maria Sakkari Madison Keys / Maria Sakkari 7 4 10 Magda Linette / Rebecca Sramkova Magda Linette / Rebecca Sramkova 6 6 6 Vincitore: Keys / Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 Madison Keys / Maria Sakkari 10-6 1-0 Magda Linette / Rebecca Sramkova 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 3-8 4-8 4-9 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Magda Linette / Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Madison Keys / Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Magda Linette / Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Madison Keys / Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Magda Linette / Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Madison Keys / Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Magda Linette / Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Madison Keys / Maria Sakkari 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Magda Linette / Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Madison Keys / Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 3-1* 3-2* 4*-2 5*-2 5-3* 6-3* 6-6 → 7-6 Madison Keys / Maria Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Magda Linette / Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Madison Keys / Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Magda Linette / Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Madison Keys / Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Magda Linette / Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Madison Keys / Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Magda Linette / Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Madison Keys / Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Magda Linette / Rebecca Sramkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 Madison Keys / Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Magda Linette / Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Shuko Aoyama / Cristina Bucsa vs (6) Anna Danilina / (6) Irina Khromacheva



WTA Madrid Shuko Aoyama / Cristina Bucsa Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 7 5 10 Anna Danilina / Irina Khromacheva [6] Anna Danilina / Irina Khromacheva [6] 5 7 12 Vincitore: Danilina / Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 10-12 0-1 Anna Danilina / Irina Khromacheva 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Anna Danilina / Irina Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Shuko Aoyama / Cristina Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Anna Danilina / Irina Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

WTA Madrid Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 4 7 6 Sara Errani / Jasmine Paolini [2] Sara Errani / Jasmine Paolini [2] 6 6 10 Vincitore: Errani / Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Sara Errani / Jasmine Paolini 10-6 0-1 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1-1* 2-1* 3*-1 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6*-3 6-6 → 7-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Hao-Ching Chan / Giuliana Olmos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Hao-Ching Chan/ Giuliana Olmosvs (2) Sara Errani/ (2) Jasmine Paolini

(8) Sofia Kenin / (8) Lyudmyla Kichenok vs Monica Niculescu / Katarzyna Piter



WTA Madrid Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok [8] • Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok [8] 0 7 6 0 Monica Niculescu / Katarzyna Piter Monica Niculescu / Katarzyna Piter 0 5 3 0 Vincitore: Kenin / Kichenok Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 3-1 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Monica Niculescu / Katarzyna Piter 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Sorana Cirstea / Anna Kalinskaya