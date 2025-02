Jasmine Paolini sfida pioggia e Lys: buona la prima a Dubai

Jasmine Paolini inizia con il piede giusto la difesa del titolo al WTA 1000 di Dubai. La tennista italiana, testa di serie numero 4, ha superato la qualificata tedesca Eva Lys con il punteggio di 6-2 7-5 in un match durato oltre otto ore a causa delle continue interruzioni per pioggia.

Una vittoria costruita con pazienza e determinazione dall’azzurra, che ha dovuto fare i conti non solo con un’avversaria ostica ma anche con le difficili condizioni meteorologiche. Dopo un iniziale equilibrio nel primo set, Paolini ha preso il controllo del gioco con un break sul 2-1. Nonostante il momentaneo contro-break di Lys, l’italiana ha infilato tre game consecutivi, chiudendo il parziale 6-2 grazie a una maggiore pesantezza di palla e alla capacità di prendere l’iniziativa negli scambi.

Il secondo set ha visto un avvio sprint della toscana, subito avanti di un break grazie a un magnifico rovescio lungolinea. Le continue interruzioni per pioggia hanno però spezzato il ritmo del match, permettendo a Lys di rientrare in partita fino al 4-3. La reazione di Paolini non si è fatta attendere: immediato contro-break e, dopo l’ennesima pausa per pioggia, chiusura dell’incontro per 7-5.

Al prossimo turno Paolini affronterà la vincente del match tra Sofia Kenin e Marta Kostyuk, continuando il suo cammino per difendere il titolo conquistato lo scorso anno negli Emirati Arabi.

WTA Dubai Eva Lys • Eva Lys 0 2 5 0 Jasmine Paolini [4] Jasmine Paolini [4] 0 6 7 0 Vincitore: Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Eva Lys 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Jasmine Paolini 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Eva Lys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1





