Challenger 50 Brazzaville: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuno si presenta alle quali. Solo due wild card si sfideranno per un posto nel Md. Tre azzurri al via

🇨🇬 Challenger 50 Brazzaville – Tabellone Principale – terra

(1) Calvin Hemery vs Bye

(Alt) Mikael Ymer vs (Alt) Julien De Cuyper

(Alt) Ezequiel Monferrer vs Maximilian Neuchrist

Alec Beckley vs (7) Franco Agamenone

(3) Max Houkes vs (WC) Kryce-Didier Momo-Kassa

(Alt) Guelfo Borghini Baldovinetti vs (Alt) Rodrigo Alujas

(Alt) Matteo Covato vs Maximus Jones

(WC) Nicholas Alan Van Aken vs (8) Andrej Martin

(6) Eliakim Coulibaly vs Maik Steiner

Credit Chaiyarin vs Jasza Szajrych

(WC) Paterne Mamata vs (Alt) Dinko Dinev

(Alt) Yassine Smiej vs (4) Maxime Chazal

(5) Guy Den Ouden vs (Alt) Ivan Denisov

(Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Qualifier

Dominik Kellovsky vs Mateo Barreiros Reyes

Samir Hamza Reguig vs (2) Geoffrey Blancaneaux

(WC) Dillon Beckles vs (WC) Cheik Pandzou Ekoume