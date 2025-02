Medvedev supera Wawrinka al rientro a Rotterdam. Ora ci sarà il nostro Mattia Bellucci? (Video)

Daniil Medvedev ha segnato un ritorno vincente all’ABN AMRO Open di Rotterdam, superando Stan Wawrinka 6-7(8), 6-4, 6-1 in una sfida tra ex campioni del torneo. La testa di serie numero 2, alla prima apparizione dal suo trionfo del 2023, ha mostrato grande carattere nella rimonta dopo aver sprecato due set point nel primo parziale.

“È una questione di fiducia: quando ce l’hai, vinci set che dovresti perdere. Quando non ce l’hai, perdi set che dovresti vincere,” ha spiegato Medvedev dopo la partita. “Mi sono detto che non stavo giocando così male, quindi se avessi continuato a spingere avrebbe potuto funzionare. Sono felice che sia andata così.”

Il russo ha anche elogiato il suo avversario: “Ha giocato bene, ma è Stan, gioca sempre bene. Certo, non è al livello di quando vinceva gli Slam. Non l’ho mai affrontato a quel livello, ed è un peccato perché mi sarebbe piaciuto come sfida. Stan è anche una persona straordinaria, uno dei ragazzi più umili e gentili del Tour.”

La partita ha visto un Wawrinka aggressivo nel primo set, capace di vincere 12 punti su 17 a rete e di salvare un set point dopo uno scambio di 29 colpi. Tuttavia, dopo la pausa tra i set, Medvedev è tornato in campo trasformato. Il numero 7 del mondo ha aumentato la propria aggressività, inducendo più errori dall’avversario e riducendo drasticamente i vincenti dello svizzero da 16 a 5 nei due set successivi.

Se Medvedev dovesse conquistare il titolo questa settimana, sarebbe il suo primo dal Masters 1000 di Roma 2023 e la prima volta in carriera che vincerebbe lo stesso torneo due volte, dopo aver conquistato i suoi precedenti 20 titoli in tornei tutti diversi.

Al secondo turno il russo affronterà il vincente tra il qualificato Mattia Bellucci e la wild card Mees Rottgering.

ATP Rotterdam Stan Wawrinka Stan Wawrinka 7 4 1 Daniil Medvedev [2] Daniil Medvedev [2] 6 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Wawrinka 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 D. Medvedev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Medvedev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-2 → 3-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Wawrinka 🇨🇭 Medvedev 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 221 241 Ace 2 3 Doppi falli 3 2 Prima di servizio 24/49 (49%) 28/42 (67%) Punti vinti sulla prima 15/24 (63%) 18/28 (64%) Punti vinti sulla seconda 11/25 (44%) 6/14 (43%) Palle break salvate 3/5 (60%) 2/4 (50%) Giochi di servizio giocati 6 6 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 176 167 Punti vinti sulla prima di servizio 10/28 (36%) 9/24 (38%) Punti vinti sulla seconda di servizio 8/14 (57%) 14/25 (56%) Palle break convertite 2/4 (50%) 2/5 (40%) Giochi di risposta giocati 6 6 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 26/49 (53%) 24/42 (57%) Punti vinti in risposta 18/42 (43%) 23/49 (47%) Totale punti vinti 44/91 (48%) 47/91 (52%)





Francesco Paolo Villarico