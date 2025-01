Anna Kournikova fotografata in sedia a rotelle a Miami

Anna Kournikova è stata recentemente avvistata a Miami in sedia a rotelle, un’immagine che ha destato preoccupazione tra i fan dell’ex tennista russa. La 43enne è stata fotografata nei pressi di un centro commerciale di lusso in compagnia delle figlie Lucy e Mary, con un vistoso tutore ortopedico alla gamba destra, indossando una sobria tuta nera, occhiali da sole e i capelli raccolti in uno chignon.

L’apparizione pubblica, una rarità per l’ex tennista che da anni ha scelto una vita riservata, offre l’occasione per ripercorrere la sua storia sportiva. Kournikova si ritirò dal tennis professionistico nel 2003, a soli 21 anni, a causa di una serie di infortuni e problemi alla schiena. Nonostante non sia mai riuscita a vincere un titolo in singolare, ha lasciato un segno importante nel doppio, dove ha conquistato 16 titoli, raggiungendo il numero uno del ranking in coppia con Martina Hingis. Il loro successo più prestigioso rimane la vittoria agli Australian Open.

Anna Kournikova salió a las calles de Miami, en compañía de las hijas que comparte con Enrique Iglesias. Lo que más llamó la atención de la extenista rusa es que está usando una bota ortopédica y silla de ruedas. 👉 https://t.co/SyfBiftxBF pic.twitter.com/m37vlv5yEd — Telemundo (@Telemundo) January 28, 2025

Nel singolare, il suo risultato più significativo fu la semifinale di Wimbledon nel 1997, un traguardo storico essendo solo la seconda donna nell’era open a raggiungerlo al debutto nel torneo.

Dopo il ritiro, Kournikova ha intrapreso brevemente una carriera nel mondo della moda, periodo durante il quale ha incontrato il suo attuale compagno, il cantante Enrique Iglesias. Il loro primo incontro avvenne sul set del video musicale “Escape”, e da allora la loro relazione è cresciuta fino a costruire una famiglia con tre figli: Nicholas e le gemelle Lucy e Mary.

A differenza del compagno, che continua la sua carriera musicale, Kournikova ha scelto una vita lontana dai riflettori. La coppia risiede stabilmente in Florida, dove conduce una vita riservata, dedicandosi principalmente alla famiglia. Le rare apparizioni pubbliche dell’ex tennista sono diventate eventi che attirano sempre grande attenzione mediatica, come dimostra quest’ultimo avvistamento che ha generato apprensione tra i suoi sostenitori.





Marco Rossi