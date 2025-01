Sinner, campione di stile: “Zverev meriti un Major, Cahill grazie di tutto” (Video della sintesi della partita, delle parole di Sinner e della premiazione)

Il terzo Slam in carriera, la conferma del titolo a Melbourne, ma soprattutto una lezione di stile e sportività. Jannik Sinner ha incantato la Rod Laver Arena non solo con il suo tennis, ma anche con un discorso di premiazione che ha mostrato tutta la sua grandezza umana.

Le prime parole sono state per lo sconfitto Alexander Zverev: “È stata una brutta giornata, per te e per il tuo team e la tua famiglia”, ha esordito l’altoatesino. “Sei un giocatore splendido, continua a credere in te stesso, tutti sappiamo quanto tu sia valido come giocatore e ancor più come persona. Continua a lavorare duro perché crediamo tutti che tu possa presto vincere uno di questi trofei”.

Particolarmente toccante il momento dedicato al suo team, con un riferimento speciale a Darren Cahill, al suo probabile ultimo Australian Open da coach: “È una splendida sensazione condividere questo momento con tutti voi. So che parte del mio team e della mia famiglia sono a casa, è fantastico conquistare questi trofei ma lo è ancor di più condividerlo con tutti voi”. Poi, rivolgendosi direttamente a Cahill: “So che forse, forse, perché proverò a convincerti, è il tuo ultimo AO da coach e sono davvero contento di condividere con te questo trofeo”.

Sinner ha ricordato il percorso che lo ha portato a questi livelli: “È iniziato tutto quando ho avviato il cambiamento con Simone, e credo che voi due formiate una combinazione magnifica di coach, così come ovviamente i miei preparatori fisici e il mio fisioterapista”.

Non sono mancati i ringraziamenti agli organizzatori di quello che ha definito “lo Slam più speciale”, e un pensiero particolare al pubblico: “Siete la parte più importante, mi avete sostenuto non solo dal primo turno ma dalla settimana precedente al via del torneo ed è stato assolutamente fantastico”.





Francesco Paolo Villarico