Challenger Piracicaba: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Pellegrino nel Md e Cecchinato nelle quali

Challenger Piracicaba – Tabellone Principale – terra

(1) Camilo Ugo Carabelli vs (WC) Joao Lucas Reis Da Silva

Qualifier vs Andrea Collarini

Qualifier vs Mateus Alves

Genaro Alberto Olivieri vs (6) Roman Andres Burruchaga

(4) Daniel Elahi Galan vs Qualifier

Qualifier vs Carlos Taberner

Gabriel Debru vs (Alt) Renzo Olivo

Max Houkes vs (7) Gustavo Heide

(8) Murkel Dellien vs Emilio Nava

Santiago Rodriguez Taverna vs Juan Pablo Ficovich

(WC) Pedro Sakamoto vs Qualifier

Qualifier vs (3) Hugo Dellien

(5) Felipe Meligeni Alves vs Facundo Mena

Andrea Pellegrino vs Daniel Dutra da Silva

(WC) Eduardo Ribeiro vs Juan Carlos Prado Angelo

Juan Bautista Torres vs (2) Federico Coria

(1) Joel Schwaerzlervs (Alt) Leonardo AboianAlex Barrenavs (12) Pedro Boscardin Dias

(2) Alex Marti Pujolras vs (WC) Stephan Noale

Igor Gimenez vs (8) Gonzalo Villanueva

(3) Nikolas Sanchez Izquierdo vs Bruno Kuzuhara

(WC) Enzo Camargo Lima vs (7) Luciano Emanuel Ambrogi

(4) Maxime Chazal vs (WC) Gabriel Roveri Sidney

(WC) Victor Hugo Remondy Pagotto vs (11) Mariano Kestelboim

(5) Marco Cecchinato vs (Alt) Ryan Augusto Dos Santos

(Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs (9) Valerio Aboian

(6) Lautaro Midon vs (Alt) Wilson Leite

Juan Bautista Otegui vs (10) Orlando Luz

Quadra Central – ore 14:00

Enzo Camargo Lima vs Luciano Emanuel Ambrogi

Alex Barrena vs Pedro Boscardin Dias

Marco Cecchinato vs Ryan Augusto Dos Santos (Non prima 18:30)

Juan Bautista Otegui vs Orlando Luz

Quadra 3 – ore 14:00

Nikolas Sanchez Izquierdo vs Bruno Kuzuhara

Joel Schwaerzler vs Leonardo Aboian

Maxime Chazal vs Gabriel Roveri Sidney

Lautaro Midon vs Wilson Leite

Quadra 6 – ore 14:00

Alex Marti Pujolras vs Stephan Noale

Igor Gimenez vs Gonzalo Villanueva

Victor Hugo Remondy Pagotto vs Mariano Kestelboim

Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Valerio Aboian