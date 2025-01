Australian Open – Sfuma il sogno di Bolelli-Vavassori: pesano le occasioni sprecate nei momenti chiave (Video della finale)

Il sogno di Bolelli e Vavassori si infrange dopo tre ore e quattro minuti di battaglia nella finale degli Australian Open. La coppia italiana si arrende a Heliovaara e Patten con il punteggio di 6-7(16), 7-6(5), 6-3, in un match caratterizzato da alti e bassi emotivi che hanno finito per condizionare il risultato finale.

Un primo set epico, durato 87 minuti, ha visto la coppia finlandese-britannica sprecare ben 10 set point, con tre consecutivi sul 6-5, 0-40. Bolelli e Vavassori sono riusciti a conquistare il parziale al tie-break dopo una battaglia infinita conclusa 18-16, mostrando però i primi segni di quella tensione emotiva che avrebbe condizionato i momenti chiave del match.

Nel secondo set gli italiani sono arrivati a due punti dalla vittoria, ma proprio nel momento di maggiore pressione hanno accusato un calo di lucidità, permettendo a Heliovaara e Patten di rientrare in partita. La gestione non ottimale delle fasi cruciali del tie-break ha permesso agli avversari di pareggiare i conti. Nel terzo set decisivo, le teste di serie numero 6 hanno approfittato del momento di difficoltà mentale degli azzurri per piazzare il break in apertura, volando sul 3-0.

L’ultimo game ha evidenziato ancora una volta la difficoltà della coppia italiana nel mantenere il sangue freddo nei momenti decisivi. Sul servizio di Patten, gli azzurri sono andati 0-30 grazie a uno smash in rete di Heliovaara e un doppio fallo del britannico. Dopo uno smash vincente di Heliovaara, una schiacciata di Vavassori ha procurato due palle break, solo la terza e quarta opportunità dell’intero match. Ma proprio quando serviva la massima lucidità, Patten ha annullato la prima con un ace e sulla seconda Bolelli, forse troppo emotivo, ha mancato una ghiotta occasione sparando lungo il dritto. Heliovaara ha conquistato il championship point con uno smash, e Patten ha chiuso con l’ennesimo ace.

Per Heliovaara è un risultato storico: diventa il primo finlandese a vincere più di uno Slam nel doppio maschile. Patten è invece il terzo britannico nell’era Open a trionfare agli Australian Open dopo Jamie Murray e Joe Salisbury.

Per Bolelli e Vavassori si tratta della seconda finale consecutiva persa a Melbourne, un risultato che interrompe una striscia di nove vittorie consecutive dopo il successo nel torneo ATP 250 di Adelaide. La mancanza di freddezza nei momenti decisivi e una gestione emotiva non sempre ottimale hanno compromesso le chances di vittoria in una finale che, per larghi tratti, era alla loro portata.

GS Australian Open S. Bolelli / A. Vavassori [3] S. Bolelli / A. Vavassori [3] 7 6 3 H. Heliovaara / H. Patten H. Heliovaara / H. Patten 6 7 6 Vincitore: H. Heliovaara / H. Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 30-15 ace 40-15 ace 2-5 → 3-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 30-15 1-3 → 1-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-30 30-40 0-3 → 1-3 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / H. Patten 6-5 15-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-1* 1*-2 3-2* 3-3* 3*-4 5-4* 5*-6 5-6* 6-6 → 6-7 H. Heliovaara / H. Patten 15-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Bolelli / A. Vavassori 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / H. Patten 0-40 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-2* 3*-2 4*-2 4-4* 4*-6 5-6* 6-6* 7*-7 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10*-11 11*-11 12-11* 12-12* 13*-13 14-13* 14*-15 15*-15 16-16* 17*-16 6-6 → 7-6 S. Bolelli / A. Vavassori 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Bolelli / A. Vavassori 15-15 15-30 30-30 40-30 30-40 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 S. Bolelli / A. Vavassori 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 30-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Bolelli / A. Vavassori 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 2-1 → 3-1 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 0-40 15-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 15-30 30-40 df 0-0 → 1-0





