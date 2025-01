WTA 250 Singapore: Il Tabellone Principale. Guida il seeding Anna Kalinskaya

WTA 250 Singapore – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Anna Kalinskaya vs Caroline Dolehide

Ajla Tomljanovic vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Cristina Bucsa vs (7) Emma Raducanu

(3/WC) Amanda Anisimova vs Xiyu Wang

Ann Li vs Daria Saville

Renata Zarazua vs Hailey Baptiste

(WC) Kimberly Birrell vs (5) Polina Kudermetova

(8) Moyuka Uchijima vs Olivia Gadecki

Qualifier vs Harriet Dart

Qualifier vs Alycia Parks

Rebecca Marino vs (4) Xinyu Wang

(6) Camila Osorio vs Bernarda Pera

Qualifier vs Erika Andreeva

Yuliia Starodubtseva vs Tatjana Maria

Taylor Townsend vs (2) Elise Mertens