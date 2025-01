Shelton critica le interviste in campo nel torneo: “Mancanza di rispetto e molta negatività” (video)

Dopo la vittoria contro Lorenzo Sonego nei quarti di finale, Ben Shelton si toglie qualche sassolino dalla scarpa sfogandosi contro il trattamento ricevuto dalla stampa locale, in particolare nelle interviste a caldo in campo. Dopo il grave e pesante attacco a Djokovic per mano di un noto collaboratore di Channel 9 di qualche giorno fa, ora lo statunitense esterna una discreta frustrazione per le domande ricevute in campo, e non solo a se stesso ma anche ad altri tennisti, come il connazionale Tien dopo la sua fantastica vittoria su Medvedev. Questo il passaggio di Shelton sul tema.

“Una cosa la voglio dire prima di concludere. Sono rimasto un po’ scioccato questa settimana dal modo in cui i giocatori sono stati trattati dai commentatori” afferma Shelton nella press conference. “Non penso solo che il tizio che ha preso in giro Novak, non credo che sia stato solo un singolo evento. L’ho notato con persone diverse, non solo con me stesso. L’ho notato con Learner Tien in una delle sue partite. Penso che quando ha battuto Medvedev nella sua intervista post-partita, ho pensato che fosse un po’ imbarazzante e irrispettosa quell’intervista”.

“Ci sono alcuni commenti che mi sono stati fatti nelle interviste post-partita da un paio di persone diverse, cosa tipo ‘Ehi, Monfils è abbastanza vecchio da essere tuo padre. Forse è tuo padre’; oppure oggi in campo, ‘Ehi, Ben, come ti senti quando, indipendentemente contro chi giocherai nella tua prossima partita, nessuno tiferà per te?’ Voglio dire… potrebbe essere vero, ma non penso che il commento sia rispettoso da parte di qualcuno che non ho mai incontrato prima nella mia vita. Penso che i broadcaster dovrebbero aiutarci a far crescere il nostro sport e aiutare questi atleti che hanno appena vinto partite sul palcoscenico più importante a godersi uno dei loro momenti più importanti. Penso che ci sia stata molta negatività. Qualcosa che deve cambiare.”

Interesting end to Ben Shelton’s press conference. Unprompted, he took a moment to tear into the quality of local broadcasting and specifically on-court interviewing at #AusOpen. pic.twitter.com/ig76VrKq2C — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 22, 2025

Affermazioni di una certa rilevanza, riportate immediatamente sui social dai cronisti presenti a Melbourne e che hanno scatenato un certo dibattito tra gli appassionati. Ha ragione Ben? Poco tatto nei confronti dei giocatori?

Mario Cecchi