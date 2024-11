Davis Cup: Italia super favorita contro l’Argentina, quota a 1,80 per il bis

L’Italia si prepara all’esordio nelle Finals di Coppa Davis 2024 a Malaga, dove domani affronterà l’Argentina nei quarti di finale. Gli azzurri partono nettamente favoriti: il passaggio del turno di Sinner e compagni è quotato appena 1,10, mentre il successo argentino paga 6,25 volte la posta.

L’eliminazione a sorpresa della Spagna di Alcaraz e Nadal, battuta dall’Olanda, ha ulteriormente rafforzato il ruolo di favorita dell’Italia per la vittoria finale. Il bis degli azzurri, dopo il trionfo dello scorso anno, è quotato a 1,80.

Il principale ostacolo sulla strada della terza Davis italiana sembra essere rappresentato dagli Stati Uniti, offerti a 4,50. Gli americani, che guidano l’albo d’oro con 32 successi ma non vincono dal 2007, potrebbero incrociare l’Italia in un’eventuale semifinale.

Le quote riflettono il momento straordinario del tennis italiano, trascinato da un Jannik Sinner in stato di grazia dopo il trionfo alle ATP Finals di Torino.