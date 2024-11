Swiatek dopo il ko con l’Italia: ‘Mai stata così stanca, ma nessun rimpianto’

Iga Swiatek ha commentato con grande onestà l’eliminazione della Polonia dalla Billie Jean King Cup per mano dell’Italia. La numero 2 del mondo, nonostante il successo nel singolare, non è riuscita a completare la rimonta nel doppio.

“Onestamente, penso di non essere mai stata così stanca, soprattutto dopo quest’ultimo incontro. Tuttavia, non ho rimpianti, ho lottato per ogni punto”, ha dichiarato la polacca. “Forse c’è stato un momento in cui avrei potuto gestire meglio le cose, ma ho fatto errori tattici. Nel complesso, penso che abbiamo lottato bene fino alla fine, dando tutto in campo”.

Swiatek guarda già al 2025 e alla collaborazione con il nuovo allenatore Wim Fissette: “Credo che domani non avrò forze quando mi sveglierò. Ho giocato bene questa settimana, ma questa volta ho solo cercato di sopravvivere fisicamente, anche se sono felice di aver mantenuto la concentrazione. Sono state partite molto combattute, è stato bello vincere nei singolari nei momenti importanti. Ora inizio il 2025 con nuovi obiettivi, sono ansiosa di lavorare con Wim Fissette visto che non abbiamo avuto molto tempo per allenarci insieme. Sarà bello testare cose nuove”.





Marco Rossi