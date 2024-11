Gaudenzi annuncia: “Le Finals resteranno in Italia altri cinque anni, fino al 2030”

Dopo tante indiscrezione, finalmente è arrivata l’ufficialità, nel corso della premiazione delle Nitto ATP Finals. Il presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi prende il microfono e dice: “Grazie ai giocatori per il grande torneo. Vorrei ringraziare i fans, l’atmosfera in questa settimana è stata fantastica. Sono felice di annunciare che le Finals resteranno in Italia per altri 5 anni”.

Binaghi: “Grazie all’ATP che ci rinnova la fiducia, e grazie al nostro Presidente Gaudenzi che ha creduto in noi. Faremo crescere ancora di più il torneo. Abbiamo il n.1 del mondo, un ragazzo fantastico. Siamo campioni del mondo in Coppa Davis e una generazione di ragazzi straordinari in campo e fuori. Avremo anche le ATP Finals in Italia fino al 2030. Non ho parole… siamo un grande paese ed è merito anche della vostra passione. Continuate a seguire e giocare a tennis. Grazie a tutti e viva l’Italia”.





Da Torino, Marco Mazzoni