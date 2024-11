Billie Jean King Cup: l’Italia è la favorita dei bookie, per le azzurre esordio a bassa quota contro il Giappone

L’Italia del tennis femminile ha la possibilità di chiudere alla grande una stagione ottima per il nostro movimento con la Billie Jean King Cup, provando a prendersi la rivincita dopo la finale dello scorso anno. Ne sono convinti i bookmaker, scrive Agipronews, che vedono le azzurre favorite per la conquista del torneo, in Spagna, a 3 volte la posta. Per la nazionale italiana sarebbe il quinto trionfo nel torneo dopo i successi nel 2006, 2009, 2010 e 2013. Repubblica Ceca e Polonia inseguono, in lavagna, a 5, con l’obbiettivo di rendere difficile la vita a Jasmine Paolini, Sara Errani e compagne. Più staccato, a 7,5, il Canada campione in carica.

Per l’Italia il percorso verso la seconda finale consecutiva inizia dai quarti contro il Giappone. Esordio a bassa quota per le azzurre, offerte a 1,19 nel testa a testa, con il passaggio del turno delle nipponiche visto a 4,40.