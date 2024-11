Ruud stupisce alle ATP Finals: “Senza fiducia, ma ho salvato il meglio per questa settimana” (Sintesi video della partita)

D:Quale aspetto del tuo gioco ti ha soddisfatto maggiormente oggi?

RUUD: Penso di aver servito e risposto molto bene, cosa fondamentale su questa superficie. Il servizio è stato un elemento con cui ho faticato nelle ultime settimane, sono contento che oggi abbia funzionato meglio. In risposta sono riuscito a fare alcuni colpi davvero efficaci nei momenti cruciali, durante i game di risposta combattuti e sulle palle break, quindi sono soddisfatto.

D: Puoi parlarci delle tue aspettative all’inizio di questo torneo, quali obiettivi ti eri posto?

RUUD: Quest’anno arrivo al torneo probabilmente con la minor fiducia tra tutti i partecipanti in termini di vittorie e risultati recenti, specialmente sul cemento indoor. Non è stato affatto facile trovare vittorie.

Ho scherzato dicendo che forse le stavo conservando tutte per questa settimana (sorride). Almeno oggi ho vinto, quindi…

Non sono pieno di fiducia, credo si sia visto nelle ultime settimane. Una partita come quella di oggi potrebbe cambiare le cose. Siamo a fine stagione, non ci sono molti altri tornei in arrivo. Se riuscissi a chiudere in modo positivo qui, sarei davvero felice. Devi esprimere il tuo miglior tennis. Questo era l’obiettivo. Se non giochi al massimo contro questi giocatori, tanto vale fare le valigie e chiudere la stagione.

D: Quando affronti Carlos o anche Jannik, li senti come giocatori più giovani? Dove ti collochi generazionalmente nel tennis attuale? Ovviamente nessuno è della generazione di Novak. Dove ti posizioni e come vedi il panorama attuale?

RUUD: Beh, io lo divido quasi in due perché hai da Medvedev a chiunque tra lui e Khachanov fino a, diciamo, de Minaur, della sua età, che è del ’99. Quindi tra il ’96 e il ’99, ci sono molti giocatori nati in quegli anni che stanno facendo bene, sono nella top 10. Hai Daniil, ovviamente Sascha, me stesso, Stef, de Minaur, Rublev. Siamo un bel gruppo, poi hai Jannik e Carlos ancora più giovani.

Jannik è del 2002 o 2001?

D: 2001.

RUUD: E Carlos 2003?

D: Sì.

RUUD: Ecco. Questi ragazzi sono ovviamente più giovani ma hanno già fatto meglio di noi “ragazzi degli anni ’90”, se vogliamo chiamarci così, nella loro carriera. Tutto il merito a loro.

Quest’anno sono stati quasi in una lega a parte. Ma sono anche loro umani. Perderanno delle partite, solo non molte durante l’anno. Per batterli, devi giocare davvero bene.

Penso sia molto divertente guardarli giocare, sia quando si affrontano tra loro, ma anche in qualsiasi altra partita mi piace osservarli. Sono straordinari per questo sport.

D: Essendo stato un grande fan di Rafa, andrai a Malaga la prossima settimana? Puoi descrivere cosa significherà per lo sport il ritiro di Rafa?

RUUD: Non ci andrò. Ho giocato e visto abbastanza tennis quest’anno, quindi… Probabilmente lo guarderò in TV, ma spero da una spiaggia, tranquillo, rilassato (sorride).

Penso fosse inevitabile ovviamente con Roger, lui, Andy e Novak che sono gli ultimi di quei giocatori che si ritireranno a un certo punto.

Penso che Novak l’abbia detto bene durante il torneo in Arabia Saudita: “Per favore non ritirarti ancora perché hai così tanti fan in tutto il mondo.”

Anche tra i giocatori… Un match che lo ha mostrato chiaramente è stato durante il Roland Garros quest’anno, c’erano molti giocatori venuti a vedere Rafa-Zverev. Di solito non hai Swiatek, Novak, Carlos, tutti a vedere il primo turno di uno Slam. Ma quando c’è Rafa, è diverso.

Mi ha un po’ sorpreso che l’abbia annunciato perché pensavo che avrebbe provato ancora una volta sulla terra battuta il prossimo anno. Allo stesso tempo so che ha lottato con molti dolori e infortuni. Ti logora anche mentalmente. A un certo punto dici basta.

Penso che sarà una bella conclusione per lui. Sarà triste e ci saranno ovviamente delle lacrime. Come grande fan, spero che arrivino in finale e si possa vederlo almeno per qualche giorno in più. Spero abbia il tipo di ritiro che merita.

Solo il meglio per lui per il futuro.

D: Ieri Daniil parlava del cambiamento delle palle nel tour. Per lui è stata una sfida, come per altri giocatori. Hai notato nuove tendenze nelle palle? Si adattano al tuo stile di gioco?

RUUD: Per quanto riguarda le palle, dal mio punto di vista, ogni torneo ha il diritto e la possibilità di usare le palle che preferisce, il che a volte può essere problematico.

Capisco che se hai una serie di quattro tornei nello stesso continente e tutti usano palle diverse, può essere difficile e impegnativo.

Allo stesso tempo hai certi giocatori che preferiscono le palle ATP Dunlop, altri preferiscono le Wilson, altri ancora le Tecnifibre.

Se usassimo una sola marca di palle, sarebbe in un certo senso ingiusto per chi preferisce le Tecnifibre. Darebbe meno possibilità a chi preferisce una Wilson rispetto a una Dunlop.

In un certo senso è la bellezza del gioco. È positivo perché avrai vincitori diversi. Personalmente, diciamo che non mi piacciono molto le Penn. Posso dirlo apertamente. Per fortuna si usano solo a Indian Wells. Non sto dicendo che Indian Wells debba cambiarle, perché chi ama le Penn, buon per loro. Quando si gioca sulla terra con le Dunlop, io le preferisco. Magari un altro giocatore non ama quelle palle.

Per me è impegnativo. Sento anche che sul cemento indoor, quando è ruvido e granuloso in superficie, si gonfiano un po’ troppo.

È difficile perché oggi tutti i giocatori colpiscono forte. Le palle non durano forse come una volta o come su campi più lisci. Capisco anche che le palle diventino troppo gonfie e grosse a volte.

Palle diverse danno opportunità diverse ad altri giocatori di fare una buona settimana se gli piace quel tipo particolare di palla.

Vedremo cosa succederà in futuro. Penso che forse serva più consistenza con le palle. Allo stesso tempo credo che la varietà porti anche a più opportunità quando hai palle diverse in tornei diversi.

D: Considerando il tuo record contro Alcaraz, avevi vinto un solo set nei quattro precedenti incontri, come hai affrontato la partita di oggi? Hai detto che hai servito bene, ma c’è stato qualcosa di specifico, magari nell’approccio mentale, che ti ha permesso di vincere questa volta?

RUUD: Beh, penso che sia stato d’aiuto partire bene. Già nel primo game ho dovuto fronteggiare palle break sul mio servizio. È stato positivo non iniziare con un break. Poi sono riuscito a mantenere il vantaggio. Ho vinto la maggior parte dei game combattuti nel primo set, praticamente tutti, e ho salvato molte palle break.

Con Carlos è così difficile giocare perché sai che ha il potenziale per fare qualsiasi colpo. In qualsiasi momento può giocare un punto incredibile.

Fortunatamente per me oggi, un po’ più spesso del solito, ha commesso anche errori non forzati. In particolare nell’ultimo game ricordo che quando servivo per il match, ho vinto il primo punto con un ace, poi lui ha fatto un bellissimo vincente di rovescio, poi un errore non forzato di rovescio, poi credo un vincente a rete. Quindi è altalenante.

Quando è in giornata, non commette errori non forzati ed è quasi impossibile da battere, almeno secondo me, perché è ovunque e ti fa soffrire se non colpisci praticamente sulla riga.

Fortunatamente per me oggi ha fatto alcuni errori non forzati. Il piano partita era essere il più aggressivo possibile. Ma non è nella natura del mio gioco. Esito un po’ quando devo essere troppo aggressivo. Ma ci provo.

Servire e rispondere bene sui punti importanti mi ha aiutato molto oggi.